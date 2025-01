Fonte: IPA Ilary Blasi e Michelle Hunziker

Ilary Blasi ancora al centro della cronaca rosa. Questa volta la sua separazione da Francesco Totti c’entra poco: pare ci sia maretta con Michelle Hunziker, collega e amica di vecchia data. La conduttrice svizzera è apparsa nella docu-serie della Blasi su Netflix e tutto sembrava procedere a meraviglia. Sintonia e complicità tra le due erano più che evidenti. Nelle ultime settimane però qualcosa sarebbe cambiata e Ilary non ha presenziato alla festa di compleanno della Hunziker, dove erano presenti tanti altri volti noti come Diletta Leotta e Anna Tatangelo, solo per citare alcuni.

Perché si parla di litigio tra Ilary Blasi e Michelle Hunziker

Ilary Blasi e Michelle Hunziker hanno litigato? È quello che si stanno chiedendo tutti da quando la prima non ha partecipato al birthday party della seconda. La Hunziker ha festeggiato i suoi 48 anni in un rinomato ristorante milanese. Tanti gli ospiti Vip e un’assenza che ha fatto discutere, quella appunto di Ilary, che in passato non aveva mai saltato tale appuntamento. Qualche irrinunciabile impegno di lavoro per la Blasi, che vive in pianta stabile a Roma? Non proprio: mentre Michelle spegneva le candeline, la Blasi ha condiviso sui social alcune storie insieme al compagno Bastian Muller.

La coppia ha trascorso la serata da Rinaldi al Quirinale, noto locale romano dove Ilary è praticamente di casa. Spesso si concede pranzi o cene qui: lo ha fatto in passato con l’ex marito Francesco Totti e una volta anche con Michelle Hunziker e la loro agente Graziella Lopedota. A destare sospetti anche il fatto che Ilary non abbia postato sui suoi account alcun messaggio di auguri per la svizzera, segno che evidentemente qualcosa di anomalo c’è.

Secondo l’indiscrezione che sta circolando in rete da giorni, i rapporti tra Ilary Blasi e Michelle Hunziker si sarebbero raffreddati. Per quale motivo, ad oggi, non è dato sapere . Certo, potrebbe trattarsi dell’ennesima bufala – come quella del presunto allontanamento tra Ilary e Silvia Toffanin – ma le ultime mosse della Blasi risultano alquanto sospette. E la mancata smentita appare come una conferma implicita.

L’amicizia tra Ilary Blasi e Michelle Hunziker

Per motivi di lavoro Ilary Blasi e Michelle Hunziker si conoscono da tempo ma il loro rapporto d’amicizia si è consolidato molto solo negli ultimi anni. Dopo che entrambe si sono separate – Ilary da Francesco Totti, Michelle da Tomaso Trussardi – hanno cominciato a trascorrere molto tempo insieme tra vacanze, feste e cene. Le abbiamo viste divertirsi a St.Moritz, ad esempio. Qualche mese fa, una accanto all’altra e bellissime, si sono invece presentate alla premiere italiana di Emily in Paris.

“Io e Michelle ci conosciamo da tantissimo tempo ma ci siamo avvicinate in questi ultimi anni”, ha ammesso la Blasi. “Ilary per me è una donna meravigliosa. È di una simpatia… Ha un’autenticità, un’onestà intellettuale ed emotiva che ha sempre portato avanti negli anni. – ha invece detto Michelle a Verissimo a proposito della Blasi – È una bellissima e bravissima mamma. Anche nel momento più difficile ha dimostrato classe, ha saputo stare nel silenzio e quando è stato il momento di dire qualcosa lo ha fatto sempre in modo elegante”.