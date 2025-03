Michelle Hunziker in bikini bianco. “Un bacio dal paradiso terrestre”

Fonte: IPA Michelle Hunziker, 10 bikini che hanno fatto la storia

Una vacanza che ispira grande relax e voglia di prendersi del tempo per sé accanto alle persone care quella che sta vivendo Michelle Hunziker. La conduttrice è infatti partita per un soggiorno da sogno alle Maldive insieme a gran parte delle persone a lei care.

Tra tuffi, momenti di benessere, fitness e scelta del bikini giusto, Michelle non ha però deluso i fan condividendo un saluto sui suoi canali social in uno stupendo costume bianco.

Michelle Hunziker in bikini saluta i fan dalle Maldive

Per prendersi una pausa dal caos della città tra traffico e temperature altalenanti tipiche dell’inizio del periodo primaverile non c’è niente di meglio di una fuga al caldo in uno dei luoghi più belli del mondo.

Lo sa bene Michelle Hunziker, che ha scelto di godersi una piccola vacanza rigenerante alle Maldive. Insieme a lei, un gruppo di amici cari, tanto sole, mare cristallino e la voglia di rimanere attivi dimenticando per un attimo gli impegni che riempiono la routine quotidiana della conduttrice.

Assorta in momenti di puro benessere tra cocktail e qualche scatto in spiaggia, Michelle non ha comunque dimenticato di salutare i suoi fan e, per farlo, ha scelto di condividere una bellissima foto in bikini bianco.

Slip con laccetti che si intrecciano sull’ombelico, parte superiore impreziosita da un cerchio prezioso sono gli elementi che evidenziano la sua figura statuaria. Una Venere che esce dalle acque che saluta con “Un bacio dal paradiso terrestre”.

Michelle Hunziker in vacanza con Ilary Blasi e Bastian Muller

Ma la vacanza di Michelle non si limita alle giornate sotto al sole: la conduttrice ha infatti condiviso diversi momenti della sua vacanza alle Maldive, mostrando tanti piccoli momenti di quotidianità vacanziera accanto ai suoi compagni di viaggio.

Tra loro Ilary Blasi, amica da sempre e reduce dal successo del secondo capitolo della docuserie che racconta la sua vita dopo la fine della storia con Francesco Totti, ma anche Chanel Totti e Bastian Muller, il nuovo compagno della ex letterina. Insieme, Michelle e Ilary si divertono a fotografarsi con bikini di ogni colore, viste mozzafiato e qualche sessione di fitness.

Anche Bastian, dal canto suo, sembra avere un ottimo rapporto con Michelle: in alcune storie condivise sui profili social, infatti, i due parlano amabilmente in tedesco e si dedicano a qualche momento di allenamento per mantenersi attivi durante i giorni di vacanza. Nessuna palestra grigia, ma una sessione di pesi sulla terrazza di legno accanto al loro bungalow per godersi le bellezze della natura anche nei momenti di maggiore fatica.

Una vera e propria vacanza in pieno relax con più di una decina di amici prima di tornare alle vite di tutti i giorni e ai prossimi impegni lavorativi di ognuna di loro.

Ilary Blasi farà infatti il suo ritorno in tv con, The Couple, il nuovo programma di Canale5 che la vede conduttrice a partire da aprile. Michelle, invece, dovrà prepararsi per la conduzione dell’Eurovision Song Contest 2025, lo show dedicato alla musica che quest’anno avrà luogo a Basilea, in Svizzera.