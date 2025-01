Fonte: IPA Ilary Blasi

Un’indiscrezione di qualche settimana fa ha acceso le luci dei riflettori su una delle amicizie più importanti della televisione italiana. Molti di noi le ricorderanno insieme come Letterine a Passaparola: Silvia Toffanin e Ilary Blasi sono sempre state molto unite, confidenti, amiche, ed entrambe hanno lavorato a lungo con Mediaset. E se la prima è tutt’oggi tra i volti di punta, la seconda, dopo aver lasciato la conduzione dell’Isola dei Famosi, è tornata alla guida di Battiti Live, prendendo il posto di Elisabetta Gregoraci. Ma questa assenza prolungata, senza essere al comando di titoli che si protraggono nel tempo come i reality show, non è sintomatica di una frattura con Mediaset. Né con la Toffanin.

Ilary Blasi rompe il silenzio sul rapporto con Silvia Toffanin

Da tempo, in realtà, si è ipotizzato un allontanamento tra Ilary Blasi e Silvia Toffanin. Ma è davvero così? Si è parlato di liti, di gesti che avrebbero portato a mettere un punto alla loro storica amicizia. Nulla di più lontano dalla realtà, secondo le parole proferite da Ilary Blasi durante un’intervista a Repubblica. Da mesi è lontana dalla prima serata, e dopo l’ultima conduzione dell’Isola dei Famosi (il suo posto è stato preso da Vladimir Luxuria, con scarsi risultati), si è parlato di un presunto scontro tra la Blasi, la Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, proprio per alcuni “no”, soprattutto in merito alla conduzione de La Talpa, progetto che la Blasi avrebbe rifiutato.

“Non sono bulimica di televisione“, ha puntualizzato la Blasi. “Spesso dico no, non so se sia un bene o un male, mi devo appassionare al progetto. Preferisco stare a casa a guardare la tv, più che farla. Ho iniziato piccolissima, con gli spot, ho girato due o tre film. Mi ero messa in testa che volevo presentare. Il cinema mi incuriosisce, ma se sei troppo televisiva non va bene. Vediamo, mi divertirebbe provare”. E sulla “presunta” lite con la Toffanin? “Sta cosa mi fa così ridere. Silvia scherza: ‘Quindi ci siamo separate?’. Ci sentiamo sempre e non parliamo mai di lavoro“, una replica che chiude qualsiasi polemica.

In arrivo Ilary su Netflix

Intanto, per la conduttrice è di certo un periodo ricco di novità: dal 9 gennaio, su Netflix, è in arrivo la serie Ilary, composta da cinque puntate. “Sono la prima della mia famiglia a essere separata. A un certo punto del mio percorso, mi sono trovata a vivere una vita diversa da quella che mi ero immaginata e ho compreso che è inutile fare progetti”.

È stata Ilary Blasi a parlare di questo progetto per lei molto importante: le differenze con la serie Unica ci sono, per esempio Totti non sarà al centro della narrazione. Ci offrirà uno spaccato della sua vita nella casa dell’Eur, con la sua amatissima famiglia, e il suo compagno, Bastian Muller, che ormai è al suo fianco da anni. Non c’è spazio per l’emotività di Unica, bensì per la sua vita quotidiana: “Nel raccontare chi sono davvero. Qui non c’è un copione, mi sono divertita. Era un progetto che volevo fare già da tempo”.