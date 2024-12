Fonte: IPA Silvia Toffanin e Ilary Blasi

Ilary Blasi e Silvia Toffanin non sarebbero più amiche. Da tempo si vocifera di un allontanamento tra le due ma le dirette interessate non hanno mai né confermato né smentito. Ora emergono nuovi dettagli su questa frattura che, a quanto pare, sarebbe più seria che mai. La tensione tra le due sarebbe alle stelle per via di alcuni gesti da parte dell’ex moglie di Francesco Totti nei confronti di Pier Silvio Berlusconi, compagno da oltre venti anni della Toffanin.

Perché Ilary Blasi e Silvia Toffanin avrebbero litigato

Da tempo si racconta di come i rapporti tra Pier Silvio Berlusconi e Ilary Blasi si sarebbero incrinati a causa dell’accordo che la conduttrice ha stretto con Netflix per la sua docu-serie Unica (di cui a breve uscirà la seconda parte). Ma anche il fatto che non le sia stato affidato il timone dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi – preferendo a lei Vladimir Luxuria – avrebbe compromesso una sintonia che, oltre che lavorativa, è anche personale, considerando l’amicizia che lega Ilary e Silvia Toffanin dai tempi di Passaparola.

Ora emergono nuovi dettagli su una situazione che sembrerebbe più critica che mai. Secondo quanto scrive Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, i rapporti tra Ilary e Pier Silvio continuerebbero a essere poco idilliaci anche per l’ultimo no dell’ex moglie di Totti e per un altro che potrebbe arrivare presto. “Il numero uno di Mediaset pare essersi legato al dito il no della Blasi alla proposta di conduzione dell’ultima edizione del reality game La Talpa“, si legge sulla rivista.

“E c’è di più: Ilary è in procinto di dare un secondo, inatteso benservito a Pier Silvio alla proposta di ritornare al timone dell’Isola dei famosi dopo il flop di Vladimir Luxuria”. A quanto pare, infatti, Ilary Blasi avrebbe rifiutato di condurre La Talpa perché poco convinta del progetto: mai scelta fu più azzeccata considerati i risultati tutt’altro che positivi. Berlusconi avrebbe poi ripiegato su Diletta Leotta, che potrebbe condurre in primavera pure la nuova edizione de L’Isola dei Famosi anche se al momento non ci sono certezze a riguardo.

Nonostante sia stata reclamata a gran voce da addetti ai lavori e persone che lavorano dietro le quinte, Ilary Blasi non avrebbe alcuna intenzione di tornare alla guida del reality show. A quanto pare la 43enne vorrebbe concentrarsi sul suo accordo con Netflix e sulle varie collaborazioni pubblicitarie.

Ilary Blasi e l’amore per Bastian Muller

Al di là del lavoro, in questo periodo Ilary Blasi è completamente dedita alla sua vita privata. La causa di divorzio da Francesco Totti non ha ancora raggiunto un accordo definitivo e i due ex coniugi non si rivolgono neppure la parola. Ilary ha addirittura denunciato l’ex marito con l’accusa di aver lasciato da sola la figlia più piccola Isabel.

Nonostante questo Ilary si gode l’amore del compagno Bastian Muller: due anni dopo il primo incontro a New York la coppia è più unita e affiatata che mai. E di recente si è concessa un fine settimana in montagna, a St.Moritz, con una comitiva di amici tra cui Michelle Hunziker.