Fonte: IPA Ilary Blasi

La fiducia che legava Ilary Blasi a Pier Silvio Berlusconi non esiste più. Dopo che la conduttrice romana ha perso il suo programma di punta, le cose sarebbero andate precipitando fino a compromettere i rapporti con l’ad di Mediaset nonché compagno di una delle sue migliori amiche. La notizia, rilanciata da Alberto Dandolo su Oggi, ha generato immediatamente grande curiosità soprattutto per le implicazioni che questa crisi potrebbe avere sia nella sfera personale che professionale dei protagonisti coinvolti.

I motivi della rottura tra Ilary Blasi e Pier Silvio Berlusconi

Secondo quanto riportato, sembra che Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset e compagno di Silvia Toffanin, non abbia più intenzione di puntare su Ilary Blasi per la conduzione della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Nonostante il flop dell’ultima edizione condotta da Vladimir Luxuria, Berlusconi avrebbe preferito non affidare nuovamente a Blasi il timone del celebre reality show. Questo mancato riconoscimento professionale potrebbe essere stato uno dei fattori scatenanti della tensione tra Blasi e Toffanin, che fino a poco tempo fa erano considerate tra le amiche più affiatate del mondo dello spettacolo.

A ciò si aggiunge un altro dettaglio non trascurabile: Pier Silvio Berlusconi ha scelto di affidare la conduzione del reality game La Talpa a Diletta Leotta, escludendo nuovamente Blasi. Questa decisione potrebbe aver ulteriormente esacerbato i rapporti, già complicati, tra le due amiche. Silvia Toffanin l’ha sempre supportata, soprattutto nei mesi difficili della separazione da Francesco Totti, lasciando che si prendesse i suoi tempi per parlare del divorzio in tv.

L’accordo con Netflix per Unica

Il settimanale Oggi è tornato a parlare della situazione di Ilary Blasi, ancora nel bel mezzo della separazione dal marito Francesco Totti. Da un lato, è felice sentimentalmente al fianco di Bastian Müller; dall’altro, emerge la delicata situazione legale con l’ex marito, con particolare riferimento alla controversia sull’assegno di mantenimento per i figli. Ed è qui che emerge un altro dettaglio che coinvolge Pier Silvio Berlusconi: secondo quanto riportato, Berlusconi non avrebbe apprezzato l’accordo di Blasi con Netflix per la realizzazione della docu-serie Unica, un progetto per il quale Blasi avrebbe ricevuto un compenso di 700.000 euro, con una cifra analoga in arrivo per il sequel in uscita in autunno.

Questo dettaglio sembra suggerire che le tensioni tra Blasi e Berlusconi potrebbero non essere limitate alla sfera professionale, ma potrebbero estendersi anche a questioni più personali e finanziarie. La scelta di Blasi di collaborare con una piattaforma di streaming come Netflix, che rappresenta un diretto concorrente di Mediaset, potrebbe aver irritato Berlusconi, compromettendo ulteriormente i rapporti tra i due.

Il raffreddamento dell’amicizia tra Blasi e Toffanin, che in passato si erano sempre sostenute a vicenda nei rispettivi percorsi professionali, potrebbe quindi essere una diretta conseguenza di queste tensioni. Silvia Toffanin, legata sentimentalmente e professionalmente a Pier Silvio Berlusconi, potrebbe aver preso le distanze da Blasi, alimentando ulteriormente le voci di una crisi irreversibile nel loro rapporto. Il ritorno di Verissimo è invece imminente: la prima puntata è attesa infatti per il 14 settembre su Canale5.