Fonte: IPA Michelle Hunziker

A guardarla non si direbbe, eppure Michelle Hunziker ha compiuto 48 anni, e lo ha fatto a modo suo, “con gratitudine e un bel pizzico di autoironia”. Sui social ha giocato raccontando le Michelle del passato, ripercorrendo le diverse età e i grandi cambiamenti di quasi un mezzo secolo di vita. “Ogni età ha il suo fascino. – ha scritto – si guarda indietro con un sorriso, si vive il presente con entusiasmo e si abbraccia il futuro con tanta curiosità”. E quale modo migliore per iniziare un nuovo anno se non con una grande festa. La showgirl ha festeggiato il compleanno in grande, circondata da oltre 100 amici. Tutti i dettagli del party da sogno.

La festa di compleanno di Michelle Hunziker

Ha preso il nome di Michelle’s Birthday Night la grande festa organizzata da Michelle Hunziker nella notte del 24 gennaio, in occasione del suo 48esimo compleanno. La showgirl svizzera, ma milanese d’adozione, ha scelto un locale storico del capoluogo lombardo: il ristorante Savini 1867, in Galleria Vittorio Emanuele. La classica ed elegante location è stata per l’occasione adornata fin nei minimi dettagli, con raffinate tovaglie bianchi, segnaposto personalizzati, divertenti luci al neon e candele per fare atmosfere. Nulla è stato lasciato al caso, Michelle si è infatti affidata alla consulenza della event planner Giorgia Farina.

Fin dal primo momento, Michelle ha giocato a fare la diva, con uno scenografico ingresso sulle note di Let me entertain you di Robbie Williams (letteralmente, “lasciate che vi faccia divertire”). E il divertimento di certo non è mancato. La cena è stata accompagnata da tanta, tanta musica – che Hunziker si stia preparando agli Eurovision 2025 di cui sarà conduttrice?. Il principale intrattenimento della serata è stato il karaoke, cui tutti gli oltre 100 invitati hanno partecipato. Tra loro, d’altronde, c’era anche chi canta di mestiere.

Parata di vip a festeggiare la showgirl. Tra le protagoniste della festa, eletta ugola d’oro della serata, la cantante Anna Tatangelo, che si è aggiudicata il posto d’onore alla destra della festeggiata. Dal mondo della musica arrivavano anche Nina Zilli (ripresasi dall’infortunio di Ballando con le stelle), il rapper e giudice di X Factor Jake La Furia e Fabio Rovazzi. Ancora, Diletta Leotta, la comica Katia Follesa (che presto vedremo co-conduttrice a Sanremo) e il podcaster Gianluca Gazzoli. Assente la grande amica Ilary Blasi, sempre al fianco di Michelle, forse stavolta è stata bloccata da impegni di lavoro.

Immancabile, naturalmente, la famiglia. Alla festa c’era Aurora, la primogenita di Michelle, nata dal matrimonio con Eros Ramazzotti. La 26enne, che alla festa ha ballato scatenata in un minidress argento, ha scherzato sui social: “48 anni e sembro più vecchia io. La mia unica speranza è di aver ereditato il gene Benjamin Button”. Presente anche il genero Goffredo Cerza, che con la suocera nutre un rapporto molto stretto di stima e complicità – e come potrebbe essere altrimenti visto che è stato proprio lui a renderla nonna dell’adorato nipotino Cesare.

L’abito sensuale e giocoso

A fine serata, naturalmente, è arrivato il soffio sulle candeline, posizionate su una millefoglie ricoperta di fragoline di bosco, realizzata per la showgirl da uno dei laboratori di cake design più esclusivi di Milano. Regina della serata, Michelle ha sfoggiato un abito sensuale e giocoso. Un minidress nero firmato The Attico – uno dei brand più cool del momento. Il vestito lasciava le spalle scoperte e presentava sul davanti un dettaglio davvero provocante: a coprire la profonda scollatura a V, una rete di cristalli luminosi. La diva 48enne ha completato il look con un paio di stivali alti sopra il ginocchio e una grande pelliccia nera per proteggersi dal freddo milanese.