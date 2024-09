Ilary e Michelle insieme e bellissime sul red carpet. E sotto il vestito…

Ilary Blasi e Michelle Hunziker splendono sul red carpet romano della presentazione della quarta stagione di "Emily in Paris"

Fonte: Getty Images Ilary Blasi e Michelle Hunziker sul red carpet di "Emily in Paris"

Da quando sono diventate amiche (quasi) inseparabili, complice la stessa manager Graziella Lopedota, manager a capo dell’agenzia Notoria, Ilary Blasi e Michelle Hunziker si presentano spesso in coppia agli eventi più importanti dello spettacolo. Per la gioia di fan e fotografi, visto che sono tra le vip più seguite e amate dello showbiz italiano.

Per la presentazione romana della quarta stagione di Emily in Paris, Ilary e Michelle hanno calcato il red carpet in coppia, bellissime entrambe: la Blasi con una giacca abito nera lucida, stivali al ginocchio stringati e immancabile pochette Chanel.

Michelle ha invece optato per un bellissimo abito lungo sparkling nude, in maglia stretch, firmato Balenciaga. Sotto intimo bianco e outfit completato da un paio di tacchi a spillo strepitosi Le Silla.