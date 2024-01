Fonte: IPA La conduttrice Ilary Blasi

Manca ormai poco al lancio in libreria di Che Stupida, il libro di Ilary Blasi. La celebre conduttrice è passata dall’assoluto silenzio a un fiume in piena di parole. Il tutto in merito alla fine del suo matrimonio con Francesco Totti.

L’Italia si è ampiamente schierata e ora attende che sia un’aula di tribunale a mettere la parola fine, dando risposta a quella che è divenuta un’annosa domanda: chi ha tradito chi? Secondo alcuni ben informati ci sarebbe soltanto da dimostrare chi ha tradito per primo.

Dal suo canto Ilary Blasi ha già avuto modo di esprimersi ampiamente tanto nell’intervista concessa all’amica Silvia Toffanin, a Verissimo, quanto in un documentario apposito su Netflix, dal titolo Unica. In merito all’atteso libro si è espressa Francesca Barra, in grado di accrescere enormemente la curiosità dei fan.

Chi ha scritto Che Stupida

La giornalista Francesca Barra si occuperà della presentazione di Che Stupida, il libro di Ilary Blasi. Il 31 gennaio prossimo ci sarà il grande lancio, con disponibilità del volume in tutte le librerie d’Italia e online. Al tempo stesso, però, la presentatrice sarà impegnata a Milano, in Duomo, per proporre dettagli su questo volume, finalmente in vendita.

Presente a La Vita in Diretta, Francesca Barra ha fornito qualche dettaglio interessante. In tanti si chiedono se dietro queste pagine ci sia proprio la mano della Blasi o se quest’ultima si sia affidata a un ghostwriter. Non sarebbe di certo una novità. Sono tante le biografie di personaggi famosi realizzate da autori di professione.

In questo caso, però, non è stato svelato nulla in merito, lasciando pensare che sia tutta farina del sacco della presentatrice. Un totale di 228 pagine, in vendita al costo di 19.00 euro. Ecco le parole della giornalista: “Posso dire che l’ho letto tutto e ho rintracciato quella che è la sua modalità di comunicare. Identica. Non sono il suo ufficio stampa, però, e le devo soltanto presentare il libro da giornalista imparziale”.

Che Stupida, nuove rivelazioni

In tanti hanno avuto la stessa reazione dinanzi all’annuncio del libro di Ilary Blasi. Possibile che ci fosse davvero bisogno di riproporre quanto già detto nella sua intervista con Silvia Toffanin in un testo? Non sono mancati i commenti di scherno al post d’annuncio della conduttrice de L’Isola dei Famosi.

Il sentimento generale è che avrebbe fatto bene a fermarsi alla serie Netflix, Unica. Non mancano però numerosi fan che non vedono l’ora di poter scoprire un nuovo capitolo di questa telenovela VIP.

In questo Francesca Barra ha di certo aiutato le vendite. La giornalista ha letto in anteprima il volume, il che le ha permesso di svelare come non si tratti affatto di una riproposizione di quanto detto a Verissimo o nella docuserie.

Differenti tanto l’approccio quanto il tipo di contenuti. Non avrebbe avuto senso ripetersi e il libro sarebbe stato un flop. Per questo motivo saranno più di duecento pagine di racconto inedito, con quella che Barra definisce “una bomba inedita”. Nessuno sa di cosa si tratti ma di certo sarà al centro delle cronache di gossip per un bel po’.