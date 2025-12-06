Elodie fa chiarezza sul gesto di stizza contro il fotografo: “Mi ha innervosita”

IPA Elodie

Ospite a Propaganda Live, Elodie ha fatto chiarezza in merito alla vicenda che l’ha vista protagonista la scorsa settimana: quel gesto di stizza nei confronti del fotografo non è passato inosservato. Come sempre in questi casi, si tende a ricamare molto, ed è probabilmente per questo che l’artista ha voluto mettere un punto alla situazione.

Elodie mette un punto alla polemica con il fotografo

Sono stati attimi concitati, quelli del video divenuto virale sui social: Elodie ha allontanato un fotografo con un gesto di stizza durante il suo concerto, mentre si stava esibendo su Black Nirvana. Troppo vicino, secondo lei: ecco perché non si è tirata indietro e lo ha spinto. Nella puntata del 5 dicembre, ospite a Propaganda Live, ha parlato della vicenda con Diego Bianchi, e ha cercato di far comprendere comunque il suo punto di vista, che è quello di un artista sul palco che sta lavorando e che non può permettersi di perdere la concentrazione.

“Davanti c’è un’area riservata ai fotografi, quindi con dei macchinari da professionista, quindi con la macchina fotografica, dietro le transenne c’è chi viene a guardare lo show, quindi col telefono in mano, che ci sta. Ma se tu vieni davanti a me, ad un centimetro di distanza, col telefono e col flash, io comunque sto lavorando, intanto mi togli la concentrazione, secondo la distanza, un minimo, comunque anche io sono fatta di carne, ti prendi la macchinetta fotografica, non è che ti metti a fare le riprese con il telefonino e quindi mi sono innervosita e gliel’ho buttato per terra, con molta sincerità”.

Cosa è successo

Il filmato in questione è diventato virale sui social: a parlare è stato anche Antonio Caffo, giornalista di Messina Today, tra coloro che sono stati accusati di essersi avvicinati al palco. Ai microfoni di Radio Globo, ha dato la sua versione: “Rispetto Elodie, rispetto la sua arte e non la giudico, ma non ho capito quel gesto, perché il suo staff mi ha autorizzato a stare sotto il palco”. Ha inoltre aggiunto di aver già ripreso altri artisti in questo modo, come Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, e che nessuno ha mostrato lo stesso fastidio.

Il concerto in questione si è tenuto a Messina: la scena si è ripetuta ben due volte, in cui l’artista ha scacciato un fotografo che stava riprendendo la sua esibizione. Ed è successo poco dopo ancora, tanto da provocare nell’artista una reazione netta nelle ore successive al concerto. Su Instagram, non è mancata una sua dichiarazione: “Puntare il telefono in faccia senza neanche salutare è una roba orrenda. Torniamo agli abbracci e mettiamoci sto telefono nel c***”.

Antonio Caffo ha anche scritto un articolo a riguardo: non un fan, ma un professionista, un giornalista che stava svolgendo il suo umile lavoro. “A questo punto mi viene il sospetto che Elodie non fosse al corrente della presenza di noi rappresentanti della stampa sotto il palco perché dopo aver ‘spostato’ un collega e il suo attrezzo da lavoro è arrivato il mio turno“.

