Fiorello a La Pennicanza, stoccata alla Rai per Roberto Benigni: “Assurdo”

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello e Biggio a "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto una nuova puntata de La Pennicanza. Sono tanti gli argomenti trattati, si va dalla cucina italiana patrimonio immateriale dell’Unesco a Roberto Benigni con la sua serata evento Pietro – Un uomo nel vento, che si merita la chiamata di Papa Leone, e poi il compleanno di Gianni Morandi che ha compiuto 81 anni: è nato infatti l’11 dicembre 1944.

Fiorello, la chiamata improbabile di Mattarella sulla cucina italiana

Fiorello apre con l’argomento di punta delle ultime ore: la cucina italiana proclamata patrimonio immateriale dell’Unesco. “Il TG1, il TG2, il TG3 e pure il TG inventato per l’occasione ne parlano! Per festeggiare hanno illuminato i monumenti più importanti: il Castello Sforzesco, il Colosseo… anche Cannavacciuolo! Sui giornali scrivono: ‘È una filosofia di vita’. Io dico: Cogito, ergo magno”.

Parte poi un’improbabile telefonata con il Presidente Mattarella: “Viva l’Italia! Da quando c’è questa storia dell’Unesco il telefono non smette di squillare: Meloni, Tajani… poi Bottura – lo chef dell’Osteria francescana, che se mangi da lui ti spogli di tutti i beni – e infine Lollobrigida che mi canta ‘Made in Italy’ di Rosa Chemical! Lì non ci ho visto più e gli ho detto: ‘Sai chi ti saluta?’… e non ho risposto, perché sono il Presidente della Repubblica! Poi sono sceso nelle cucine: ho un mio fornellino a induzione personale dove cucino per i forestieri e ho fatto un uovo fritto. Ecco la ricetta: padella antiaderente, un filo d’olio presidenziale, rompere l’uovo a tuffo… e aspettare. Viva l’Italia!”.

Fiorello bacchetta la Rai

Altro tema caro a Fiorello è la serata evento che il 10 dicembre Roberto Benigni ha condotto su Rai 1 e per la quale aveva pronosticato un grande successo. Lo showman torna poi sulla tv commentando lo speciale di Roberto Benigni: “Ieri Benigni ha parlato due ore ininterrottamente su San Pietro. Ma è assurdo che un evento così inizi alle 21:50! Rai, intervenite! Se facciamo qualche punto in meno del concorrente non succede nulla. C’è gente che alle 22:30 deambula… a me a quell’ora devono dare il girello!”.

Non manca poi la surreale chiamata con il Santo Padre: “Ieri al TG1 hanno sbagliato il mio nome. Ma come si fa? È facile da ricordare, altisonante! Mica mi chiamo Michele, Gianni o Franco. Immagina: Papa Franco, Papa Federico, Papa Gianluigi… comunque li perdono. Voglio mandare un abbraccio a Pierfrancesco Favino che è stato bravissimo. Ah… era Benigni?”

Fiorello, buon compleanno Gianni Morandi

Infine un tributo musicale dedicato al compleanno di Gianni Morandi, “Compie 81 anni ma ne dimostra sempre troppo pochi” – dice Fiorello – e parte un trittico di suoi classici: “Go Kart”, “Andavo a cento all’ora” e “Fatti mandare dalla mamma”.

Fiorello e Biggio tornano con La Pennicanza domani alle 13.45 su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre.

