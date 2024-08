Arriva fefè, il nuovo profumo per cani firmato Dolce & Gabbana

Fonte: IPA Domenico Dolce e Stefano Gabbana

Sorprendente il nuovo lancio di Dolce & Gabbana. Il celebre marchio italiano ha infatti portato sul mercato Fefé, un profumo per cani. Una fragranza certificata per essere usata sugli animali domestici. Disponibile per il pubblico da giovedì 1° agosto 2024, vanta ovviamente un’intrigante bottiglia di vetro ben rifinita. Un vero e proprio “must have” per gli amanti dei cani e della moda.

Cos’è Fefé

Tutti i proprietari di cani si lasciano andare a dei regalini per i propri cuccioli. Che si tratti di snack, di una nuova cuccia o di accessori da indossare, il mercato è decisamente pieno. Dolce & Gabbana vi hanno fatto il proprio esordio in maniera particolare, proponendo Fefé, ovvero un profumo per cani.

É la prima volta che la celebre casa di moda si confronta con qualcosa del genere. L’idea è quella di garantire una fragranza che sia apprezzabile e godibile tanto per il cane quanto per il padrone, senza generare disturbi di alcun genere (come invece potrebbe accadere adoperando un profumo per umani sugli animali).

Per accompagnare il profumo è stata pensata una campagna di lancio pubblicitaria a dir poco intrigante. Zero influencer o modelli. Gli assoluti protagonisti sono ovviamente degli irresistibili cuccioli pelosi. Una pioggia di mi piace sui social e tante ordinazioni online.

Profumo per cani: i dettagli

Non è difficile capire le ragioni dietro la scelta del nome del profumo per cani firmato Dolce & Gabbana. Gli appassionati del brand seguono via social le vite dei due creatori e, per questo, sanno bene come Fefé sia il nome del cagnolino di Domenico Dolce e Guillherme Siqueira.

Un affetto così profondo da spingere a ragionare su una nuova linea di prodotto. Il piccolo Fefé è stato inoltre reso protagonista della campagna pubblicitaria, presentandolo come un simbolo e non un semplice cane. Il cane di Domenico Dolce si pone a immagine di tutti gli adorabili “bambini” che tante famiglie nel mondo hanno deciso di adottare, per i quali farebbero di tutto.

Questo profumo è una carezza a un membro della famiglia, senza dubbio. Ecco l’idea di fondo del lancio, che vede il profumo disponibile sia online che nelle tante boutique sparse in giro per il globo. Una coccola lussuosa, che la società promette sarà molto gradita dai diretti interessati. Non mancano però polemiche online da parte di chi vede in tutto ciò soltanto l’ennesimo modo di umanizzare i cani (e gli animali in genere). Una forzatura che va contro la loro natura, di fatto.

Intanto Dolce & Gabbana evidenzia i dettagli del prodotto. Una fragranza raffinata e fresca, ma soprattutto sicura. È un prodotto pensato per i cani e sperimentato a lungo, ed è stato ovviamente approvato da veterinari, etologi e proprietari di cani.

Come si usa e quanto costa

Lo si utilizza spruzzandolo sulle mani o, in alternativa, sulla spazzola del cane. Occorre poi passarlo sul pelo, partendo dalla testa e raggiungendo la coda. In nessun caso andrà posto su muso e naso dell’animale. Sarebbe una tortura, considerando i tantissimi recettori presenti.

La fragranza non irrita gli occhi e lascerà una sensazione di fresco nell’animale. Per non parlare poi del buon profumo percepito anche dal padrone. Un’esperienza condivisa, dunque. Il profumo è frutto della collaborazione con Emilie Coppermann, professionista del settore. Il profumo è privo di alcol e include sentori di sandalo, muschio e ylang ylang.

È venduto inoltre in un flacone di vetro, con un design colorato ed essenziale. Il tutto decorato con un dettaglio a forma di zampa, che è placcato in oro 24 carati. Con l’acquisto si ottiene anche un collare rosso con una medaglietta dorata, a forma di zampa, da poter personalizzare con un0incisione. Il costo? 99 euro.