Chi è Giancarlo Giammetti, il compagno di sempre di Valentino

Un amore lungo una vita e una Maison che oggi è un orgoglio mondiale: chi è davvero il compagno storico di Valentino

Compagno di vita per dodici anni, socio d’affari e braccio destro per oltre mezzo secolo, Giancarlo Giammetti è stato l’architetto di un impero che ha vestito regine e dive di Hollywood. Il suo addio sui social è stato breve ma struggente: una sola parola, Forever (Per sempre), a corredo di una foto che li ritrae insieme.

Valentino è scomparso a Roma il 19 gennaio 2026 all’età di 93 anni e, al suo fianco, c’è sempre stato lui. Un amore lungo tutta una vita che non si è interrotto con la fine della relazione sentimentale ma che è continuato nel segno di qualcosa che va molto i sentimenti ed entra in una dimensione superiore. Insieme hanno raggiunto obiettivi, hanno superato difficoltà e, nei giorni dell’addio tra Piazza Mignanelli e il Cimitero Flaminio, non poteva che essere al suo fianco. Ma chi è davvero Giancarlo Giammetti?

Il primo incontro con Valentino

Tutto ha avuto inizio in un pomeriggio d’estate del 1960, tra i tavolini de Il Pipistrello, nel cuore della Dolce Vita romana. Da una parte Valentino, giovane stilista arrivato da Voghera con una valigia piena di sogni; dall’altra Giancarlo, un diciottenne romano iscritto ad Architettura. “Forse il giorno in cui ci siamo conosciuti è il ricordo più toccante”, ha spiegato Giammetti a poche ore dalla morte dello stilista.

Quell’incontro casuale ha cambiato la storia del costume. Mentre il talento puro di Valentino conquistava le passerelle di tutto il mondo, la mente analitica di Giammetti costruiva le fondamenta economiche della Maison, intessendo i primi contatti con il capitalismo italiano e favorendo l’ingresso della famiglia Romiti e del gruppo Hdp. Come lui stesso amava ripetere, il suo unico grande scopo è stato: “Permettere a Valentino di essere Valentino“.

Il custode della creatività

Giancarlo Giammetti è stato un manager, il filtro e lo scudo dello stilista. E in un mondo imperlato di continue insidie, lui proteggeva la serenità creativa del suo compagno, tenendo lontani i giornalisti sgraditi e chiunque potesse turbare l’armonia del “Maestro”.

Nonostante la loro relazione sentimentale si fosse trasformata in una fratellanza indissolubile nel tempo, la complicità non è mai venuta meno. Nel 2004, con estrema naturalezza, aveva apertamente del loro amore passato, sdoganando un’unione che era già, nei fatti, un pilastro dell’alta moda. La loro vita è impressa in un volume ormai da collezione, perché andato esaurito a poco tempo dalla stampa. Private contiene infatti oltre 50000 scatti catturati in oltre 50 anni di vita, quelli che proprio Giammetti aveva impresso in un carosello torrenziale e ante litteram che adesso è il racconto di quello che sono stati.

Negli ultimi vent’anni, Giancarlo si è dedicato con passione all’arte e alla Fondazione Garavani Giammetti. Oggi, con la scomparsa del suo storico compagno, il suo ruolo diventa ancora più importante: quello di custode ufficiale di un’eredità estetica e umana che ha reso l’Italia orgogliosa nel mondo.

“Ha insegnato a rispettare la donna, senza mai renderla ridicola con degli abiti che non andavano bene e che erano delle mascherature. Al mondo, ha insegnato anche come vivere una vita importante ma allo stesso tempo non ridicola. La moda serve a imbellire, non come una propria bandiera del designer che lo fa. I vestiti si devono riconoscere per quello che danno alla donna non per quello che il designer vuole raccontare”, ha detto di lui.

Se Valentino è stato il genio del colore rosso e delle pieghe perfette, Giammetti è stato l’instancabile supporto che ha permesso a quel genio di non spegnersi mai. Un legame, il loro, che ci insegna come il vero successo non sia mai un traguardo individuale, ma il frutto di un amore che mette l’uno al servizio dell’altro.

