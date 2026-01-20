Valentino, la foto iconica con Versace, Armani e Ferré. “Un momento irripetibile”

Leonello Bertolucci ricorda il momento in cui ha immortalato Valentino con Versace, Armani e Ferré. Una foto simbolo che racconta di un momento unico

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Leonello Bertolucci Da sinistra: Versace, Valentino, Armani e Ferré

Valentino Garavani ci ha lasciato per sempre, a pochi mesi di distanza da un altro gigante della moda, Giorgio Armani. Gli uomini passano ma le loro creazioni restano a cambiare per sempre la storia del costume, gli stili e i gusti.

Valentino Garavani, la foto iconica

Valentino ha compiuto con i suoi abiti una rivoluzione che è un’esplosione di bellezza. È difficile, se non impossibile, riassumere brevemente il lavoro e la creatività dell’ultimo imperatore della moda. Ma più delle parole, può fare una foto iconica che ha immortalato un momento unico e irripetibile del grande stilista. Era il 1992 e con lui c’erano Armani, Versace e Ferré, insieme per la prima edizione di Convivio.

Quella foto è stata scattata da Leonello Bertolucci, uno dei più importanti fotografi italiani, che dagli anni Ottanta collabora con riviste e agenzie nazionali e internazionali, ritraendo grandi personalità, come Bette Davis, Ornella Vanoni e Giorgio Strehler.

Bertolucci, con quello scatto, ha fermato il tempo nell’attimo in cui quattro dei più grandi stilisti italiani hanno posato abbracciati insieme, uniti per una causa importante, al di là delle rivalità professionali. Ecco il ricordo che Leonello Bertolucci ha voluto condividere con noi di quel momento magico.

Valentino Garavani, il racconto di Leonello Bertolucci

“La fotografia che ritrae quattro dei più iconici stilisti nella storia, da sinistra Versace, Valentino, Armani e Ferré, è stata fatta nel 1992 in occasione della prima edizione di Convivio. Convivio è quella manifestazione, che si svolge ancora oggi ogni due anni, che raccoglie fondi per la lotta all’AIDS.

Nel 1992 questo problema era particolarmente vivo nella società e particolarmente sentito nel mondo della moda. Si dice che sia stato Versace ad avere l’idea ma subito ha trovato la complicità e il sostegno degli altri stilisti, sebbene fossero rivali, per dare vita a questa grande manifestazione benefica.

La prima edizione, che si è svolta al Castello Sforzesco, ricordo che parteciparono star italiane e internazionali, attori di Hollywood come Stallone, rock star come Sting. C’era stata una grande cena glamour nel piazzale interno al castello. È stata una festa, un’occasione mondana ma con lo scopo molto importante di raccogliere fondi per combattere l’HIV.

In quella occasione, i quattro stilisti, sorridenti e abbracciati tra di loro, si sono fatti fotografare insieme. Credo sia stato un momento irripetibile, perché in realtà vivevano la loro vita di stilisti, in competizione, ognuno prima donna, e vederli così, in gruppo amichevole, quasi fossero compagni di scuola, è stato davvero singolare. Questa è la foto che ho fatto in quella occasione unica che, oggi, all’indomani della morte dell’ultimo sopravvissuto di questo poker d’assi, Valentino, è ritornata alla ribalta, simbolo di un momento”.