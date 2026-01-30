Le notizie di gennaio di cui tutti parlano e che forse ti sei persa

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Il primo mese del 2026 ha segnato un nuovo inizio ed è stato ricco di avvenimenti nel mondo dello spettacolo, dei Reali e della moda, alcuni drammatici, altri invece intriganti.

A gennaio abbiamo detto addio a Valentino Garavani. Ma ci hanno lasciato anche la Principessa Irene di Grecia e il papà di Stefano De Martino e Piero Pelù. Abbiamo seguito la faida famigliare dei Beckham e il caso Signorini con le rivelazioni di Fabrizio Corona. Abbiamo visto Kate Middleton battere William a una sfida di curling e la splendida Charlotte Casiraghi brillare alla settimana dell’Alta Moda di Parigi. Al cinema Checco Zalone ha battuto tutto i record italiani, mentre in tv sono tornate le grandi serie come Don Matteo e hanno debuttato fiction di successo come La Preside e A testa alta.

Questa è la nostra selezione di notizie imperdibili del mese di gennaio, di cui abbiamo parlato su DiLei, che devi assolutamente leggere o rileggere.

Addio a Valentino Garavani

Il 19 gennaio 2026 abbiamo salutato per sempre Valentino Garavani, l’ultimo imperatore della moda. Valentino, con le sue creazioni, non solo ha fatto epoca ma ha impresso una svolta nel modo di vestire e intendere la bellezza. Con i suoi abiti, Valentino ha trasformato Jackie Kennedy, Anne Hathaway, Sophia Loren, Lady Diana – solo per citare alcune delle donne che ha vestito – in grandi icone di stile.

Noi lo abbiamo ricordato, sorridente e abbracciato, ai suoi amici-rivali Gianni Versace, Gianfranco Ferré e Giorgio Armani, in una foto scattata da Leonello Bertolucci nel 1992.

Checco Zalone, uomo dei record

Checco Zalone è l’uomo del cinema italiano. Il suo ultimo film, Buen Camino, è tra i più visti di tutti i tempi, ottenendo un incasso record che tocca i 70 milioni. Zalone è riuscito nel miracolo di far risorgere il cinema italiano, con la sua comicità semplice ma tutt’altro che superficiale. Il suo pregio? Quello di non esagerare mai.

Così, Zalone è diventato un fenomeno che supera se stesso. E persino Fiorello a La Pennicanza gli ha reso omaggio con un’ironica petizione.

La faida dei Beckham

Le tensioni famigliari dei Beckham hanno riempito le pagine della cronaca rosa internazionale. Dopo la Famiglia Reale britannica, ecco che anche David e Victoria devono fare i conti con il loro figliol prodigo, Brooklyn che ha iniziato a fare a pezzi l’immagine tutta rosa e fiori dei suoi.

Ma tra frecciate al veleno, meme e cattiverie. Non tutto torna.

Kate Middleton massacra William, il primo tour dell’anno

A gennaio Kate Middleton è tornata al lavoro dopo la pausa natalizia. Il primo tour del 2026 è stato in Scozia. La Principessa del Galles è andata con suo marito William per incontrare le comunità locali. Bellissima, ha indossato un cappotto in tartan azzurro mentre la sua dolce metà non ha ancora avuto il coraggio di mettersi il kilt in pubblico.

Durante la breve trasferta William e Kate si sono sfidati in una partita di curling. E nonostante la gonna lunga che le impediva i movimenti, Lady Middleton ha stracciato il maritino.

Non contenta, la settimana successiva è andata nel Nord dell’Inghilterra dove ha fatto una passeggiata in montagna sotto la pioggia e ha pure bacchettato i suoi accompagnatori.

Charlotte Casiraghi, bellissima alla Settimana dell’Alta Moda di Parigi

La settimana dell’Haute Couture di Parigi è uno degli eventi più importanti della moda. Quella di quest’anno è la prima senza Valentino.

Moltissime le celeb che presenziano alle sfilate e tra queste quella che ha fatto maggiore scalpore è stata Charlotte Casiraghi che si è presentata al Grand Palais per Chanel con un abito bianco da sposa, sensazionale. Sua cognata Beatrice Borromeo, coi jeans e la giacca ricamata, ha provato a rubarle la scena ma non ci è riuscita.

Corona e il caso Signorini-Mediaset

Per quanto riguarda il gossip nazionale e la tv, il caso più eclatante di gennaio 2026, che si sta trasformando in una battaglia legale, è quello che ha travolto Alfonso Signorini coinvolgendo l’intera Mediaset. Tutto è nato dalle rivelazioni di Fabrizio Corona nella sua serie Falsissimo.

Ma l’azienda di Pier Silvio Berlusconi ha reagito prontamente, definendo le dichiarazioni dell’ex re dei paparazzi “falsità gravissime” e prendendo seri provvedimenti.

