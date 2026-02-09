La regola del 3-3-3 è una tecnica semplice e veloce che ti aiuta a tornare nel qui e ora e a ritrovare la calma quando senti che stai perdendo il controllo

123RF Per combattere l'ansia è utile la regola 3-3-3

Arriva quasi sempre senza preavviso. Stai facendo tutt’altro e improvvisamente qualcosa cambia. Il cuore inizia a battere più forte, il respiro si accorcia, la mente corre veloce verso pensieri negativi. L’attacco di ansia non chiede permesso: entra in scena e basta. In quei momenti la razionalità va in tilt e i ragionamenti complessi non funzionano. Serve qualcosa di immediato, da usare nel qui e ora. Proprio come la regola del 3-3-3, una tecnica semplice e veloce che ti aiuta a tornare nel presente quando senti che stai perdendo il controllo.

Cos’è la tecnica del 3-3-3 e perché è così utile

Quella del 3-3-3 è una tecnica di grounding, cioè di radicamento nel momento presente. Si basa su tre azioni semplicissime:

guardare 3 cose ;

; ascoltare 3 suoni ;

; muovere 3 parti del corpo.

È utile nei momenti di ansia intensa, agitazione o attacchi di panico, quando l’organismo reagisce come se fosse in pericolo, anche se in realtà non lo è. Il principio è semplice: spostare l’attenzione dall’intelletto ai sensi, interrompendo il flusso dei pensieri ansiogeni. Il numero tre non è casuale: è sufficiente per impegnare il cervello senza affaticarlo. Quando l’ansia prende il sopravvento, la mente scappa in avanti, immagina scenari peggiori, anticipa i problemi. Ebbene, la regola del 3-3-3 fa l’opposto: ti riporta qui, nel corpo e nell’istante che stai vivendo, favorendo calma e centratura. Se riesci a spostare il focus sull’ambiente che ti circonda e sulle sensazioni corporee hai più chance di riprendere il controllo.

Quali sono i sintomi dell’ansia?

L’ansia è un meccanismo antico pensato per proteggerci dai pericoli. È una sorta di allarme che permette all’organismo di reagire prontamente a un evento considerato minaccioso, attaccando o fuggendo. Si tratta, dunque, di un’emozione normale e persino utile, che ci consente di trovare risposte adeguate al contesto. Per esempio, ci aiuta ad attraversare in sicurezza una strada trafficata o a rimanere concentrati durante una prova importante. Può succedere però che l’ansia diventi sproporzionata, eccessiva e incontrollabile e impedisca di vivere una vita normale, trasformandosi in una risposta patologica e svantaggiosa. I segnali sono noti:

pensieri che si accavallano;

battito accelerato ;

; tensione muscolare ed emotiva;

muscolare ed emotiva; respiro corto ;

; senso di preoccupazione di fondo;

apprensione esasperata;

esasperata; sensazione di perdere il controllo.

La regola del 3-3-3 è efficace perché rompe questo circuito, spostando l’attenzione dalle paure interne a ciò che è reale e presente.

Come applicare la regola del 3-3-3

Il segreto della regola del 3-3-3 sta nella sua semplicità e immediatezza. Ecco come applicarla passo dopo passo.

Guarda 3 oggetti intorno a te

Inizia dalla vista. Fermati un istante, guardati intorno e osserva tre oggetti intorno a te. Non importa quali. Va bene qualsiasi cosa: un’agenda, una penna, una pianta, un quadro sul muro. L’importante è soffermarti davvero sulle loro caratteristiche: colore, forma, materiali, distanza.

Perché funziona: osservare qualcosa di concreto aiuta la mente a uscire dalla spirale dei pensieri negativi e ricorda al corpo che si trova in un luogo sicuro, reale.

Ascolta 3 suoni

Porta poi l’attenzione all’udito. Individua tre suoni distinti, vicini o lontani, forti o lievi: il traffico, una voce, il ticchettio di un orologio, il tuo stesso respiro. Non giudicare i rumori, limitati ad ascoltarli.

Perché funziona: l’ascolto consapevole rallenta il ritmo interno e abbassa il livello di allerta. È come dire al corpo: puoi smettere di correre.

Muovi 3 parti del corpo

Infine, muovi lentamente tre parti del corpo. Non serve fare veri e propri esercizi antistress. Anche gesti minimi sono sufficienti: aprire e chiudere le mani, sollevare le spalle, muovere i piedi, ruotare la testa. Nota le sensazioni che ogni mossa genera.

Perché funziona: l’ansia è anche fisica. Il movimento aiuta a scaricare la tensione e invia un messaggio chiaro al sistema nervoso: non c’è un pericolo immediato. Ristabilisce anche la connessione mente-corpo, spesso compromessa durante gli stati ansiosi.

Gli effetti sull’ansia

Quando siamo ansiose, il cervello entra in modalità “allarme”. La regola del 3-3-3 aiuta perché:

interrompe il rimuginio mentale che alimenta l’agitazione;

che alimenta l’agitazione; riporta l’attenzione al presente;

coinvolge i sensi , contrastando la fuga nel futuro;

, contrastando la fuga nel futuro; attiva il sistema nervoso parasimpatico , che rilassa il corpo e riduce i sintomi fisici dell’ansia;

, che rilassa il corpo e riduce i sintomi fisici dell’ansia; favorisce una sensazione di controllo e presenza.

Questa tecnica si basa sugli stessi principi della mindfulness, una pratica che consiste proprio nel prestare attenzione al presente con intenzione e accettazione, ampiamente supportata dalla ricerca scientifica per la gestione dell’ansia. Non elimina la paura, ma la contiene, rendendola più attraversabile.

Quando usare la regola del 3-3-3

Oltre che durante un attacco d’ansia, la regola del 3-3-3 è particolarmente utile:

prima di un esame, di una prova importante o di un colloquio;

o di un colloquio; durante visite mediche ;

; in situazioni sociali stressanti;

quando il corpo è agitato senza un motivo preciso;

prima di dormire.

La cosa bella è che puoi usarla ovunque e in qualsiasi momento. Puoi ripeterla tutte le volte che vuoi, finché non ti senti più calma e concentrata.

Un esercizio utile anche per bambini e adolescenti

Proprio perché semplice e concreta, la regola del 3-3-3 è adatta anche per l’ansia nei più giovani. A scuola può diventare uno strumento prezioso per affrontare meglio la tensione. In famiglia può trasformarsi in un piccolo rituale condiviso per imparare ad attraversare le emozioni insieme. Insegnarla ai bambini e ai ragazzi significa offrire loro un modo pratico per gestire l’ansia, senza minimizzarla né drammatizzarla.

La regola del 3-3-3 sostituisce la terapia?

La regola del 3-3-3 è uno strumento di auto-aiuto, non una cura per l’ansia. Non sostituisce in alcun modo un percorso psicologico. Se l’ansia è persistente o interferisce con la vita quotidiana, è importante rivolgersi a un professionista della salute mentale. Tuttavia, questa tecnica può essere un ottimo supporto nei momenti critici, quando tutto sembra sfuggire di mano. È un appiglio gentile per tornare a sé.

Come rendere la tecnica ancora più efficace

Per aumentare l’efficacia della tecnica, è utile creare un piccolo kit sensoriale da usare nei momenti più difficili.

Ancore visive : salva nella galleria del telefono immagini che ti trasmettono calma. Possono essere paesaggi, animali, persone care, ricordi felici.

: salva nella galleria del telefono immagini che ti trasmettono calma. Possono essere paesaggi, animali, persone care, ricordi felici. Risorse uditive : crea una playlist con suoni rilassanti o voci familiari e rassicuranti.

: crea una playlist con suoni rilassanti o voci familiari e rassicuranti. Oggetti tattili: tieni in borsa piccoli oggetti da toccare, come una pietra liscia, un tessuto morbido, un antistress.

A volte basta davvero poco per ricordare al corpo che può rilassarsi e tornare al presente.

