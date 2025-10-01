Giuseppe De Cecco, chi sono la moglie Maria Franca e il figlio Adolfo Maria

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

ANSA Morto Giuseppe Adolfo De Cecco del celebre marchio di pasta

Giuseppe De Cecco, re della pasta, si è spento a 77 anni dopo una lunga malattia. L’imprenditore lascia la moglie Maria Franca, a cui è stato legato per anni, e il figlio Adolfo Maria, che ha scelto di seguire le orme di suo padre.

Giuseppe De Cecco, l’amore per la moglie e il legame con il figlio

A dare la notizia della morte di Giuseppe De Cecco è stato proprio il gruppo di cui era stato presidente e amministratore. “Annunciamo con dolore la scomparsa di una figura centrale nella storia e nella crescita della nostra azienda – ha spiegato l’azienda De Cecco in una nota -. Per onorarne la memoria e il contributo straordinario che ha dato all’impresa e al territorio – ricordano i manager – il gruppo ha deciso di sospendere tutte le attività a partire da oggi e per l’intera giornata di domani. Alla famiglia De Cecco – conclude la nota – vanno le più sentite condoglianze da parte di tutti i dipendenti e collaboratori, uniti nel ricordo di un uomo che ha dedicato la sua vita al lavoro, alla sua comunità e ai valori che contraddistinguono la nostra azienda”.

La scomparsa di De Cecco ha lasciato un profondo dolore nei suoi cari. Prima di tutto sua moglie Maria Franca, ma anche il figlio della coppia Adolfo Maria. Quest’ultimo, cresciuto in azienda con suo padre, oggi è un imprenditore nel settore agroalimentare ed è stato amministratore del celebre pastificio di famiglia. L’imprenditore scomparso infatti è stato essenziale per lo sviluppo commerciale della De Cecco sia in Italia che all’estero. In seguito ha scelto di passare il testimone a suo fratello Filippo Antonio che oggi è AD e presidente del pastificio. Un ruolo ottenuto per altri tre anni grazie anche all’appoggio dei familiari. Sono stati proprio loro “con profonda emozione” ad affermare che De Cecco si è spento dopo aver affrontato una malattia con spirito indomito e coraggio.

Il dolore per la morte di Giuseppe De Cecco

La morte di Giuseppe De Cecco è stata accolta con grande dolore sia nel settore imprenditoriale che nello sport, la famiglia De Cecco infatti è da sempre legata al mondo del calcio. In particolare alcuni anni fa l’imprenditore era diventato presidente della squadra di calcio del Pescara, rilanciando il club e regalandogli nuove speranze dopo un periodo difficili. Dal 2009 al 2011, dunque, la società era riuscita a raggiungere ottimi risultati, tornando anche in Serie B e puntando, l’anno successivo, ad un ingresso in Serie A grazie alla fiducia ritrovata sotto la guida di De Cecco.

Il Pescara calcio dunque ha voluto ricordare, tramite una nota, la grandezza dell’imprenditore. “Con profondo dolore – si legge – apprendiamo della scomparsa dell’ex presidente del Pescara, Giuseppe Adolfo De Cecco, per tutti don Beppe. Figura fondamentale nella storia del Delfino, grazie alla sua iniziativa il Pescara seppe rialzarsi in uno dei momenti più bui della propria storia. La tifoseria biancazzurra lo ricorderà sempre con affetto e gratitudine.La Delfino Pescara 1936 e il presidente Daniele Sebastiani porgono le più sincere condoglianze alla famiglia De Cecco. Ciao don Beppe”.