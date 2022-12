Frasi sul ricominciare: citazioni e aforismi per vivere, sorridere e amare

Fonte: iStock Photos

La vita è complessa, unica e misteriosa, proprio per questo ci offre tantissime possibilità di cambiare, mutare e iniziare da capo. Le frasi sul ricominciare raccontano proprio questo aspetto dell’esistenza e la possibilità, anche dopo aver sbagliato, di lasciarsi alle spalle tutto e ripartire.

Tornare indietro infatti è impossibile, ma abbiamo la possibilità di superare i momenti più difficili in un modo: andando avanti e riprendendo a vivere. Questo accade quando abbiamo una delusione d’amore, quando troviamo un ostacolo sulla nostra strada oppure quando ci sentiamo tristi. Con la giusta mentalità infatti è possibile dare una svolta meravigliosa al nostro cammino.

DiLei ha raccolto le migliori frasi sul ricominciare, pronunciate e scritte da poeti, scrittori, intellettuali, artisti e personaggi illustri.

Frasi sul ricominciare in amore

Le frasi sul ricominciare in amore ci svelano che, quando si parla di sentimenti, tutto è possibile. A volte le relazioni terminano e siamo convinte che sia la fine di tutto. In realtà anche in amore si può ricominciare. Ce lo spiegano i poeti e gli scrittori che hanno vissuto sulla loro pelle questi cambiamenti e ci rivelano come tutto possa ripartire. Dopo una delusione, un dolore, un addio si può sempre ricominciare e ritrovare il sorriso o una nuova emozione che eravamo convinti di aver perso per sempre.

Nel momento in cui noi cominciano a cercare l’amore, l’amore comincia a cercare noi. (Paulo Coelho)

Ritrovarsi insieme è un inizio, restare insieme è un progresso, ma riuscire a lavorare insieme è un successo. (Henry Ford)

La tua situazione attuale non determina dove puoi andare; determina semplicemente da dove inizi. (Nido Qubein)

Fossi una parola, saresti il mio “riproviamoci”. Stretto in gola, sussurrato, urlato. (Fabrizio Caramagna)

A tutti gli amanti scartati dovrebbe essere data una seconda possibilità, ma con qualcun altro. (Mae West)

Aveva sentito un’urgenza irresistibile di ricominciare da capo la vita con lui per dirsi tutto quello che non si erano detti, e di rifare bene qualsiasi cosa avessero fatto male nel passato. Ma dovette arrendersi all’intransigenza della morte. (Gabriel Garcia Marquez)

Io t’amo per cominciare ad amarti, per ricominciare l’infinito, per non cessare d’amarti mai. (Pablo Neruda)

Il bacio colpisce come la folgore, l’amore passa come un temporale, poi la vita torna a calmarsi come il cielo e ricomincia come prima. Si può ricordare una nuvola? (Guy de Maupassant)

Con una persona nuova si possono cominciare tante cose. Si può persino cominciare ad essere migliori. (George Eliot)

Solo chi ha la forza di scrivere la parola fine può scrivere la parola inizio. (Lao Tzu)

Ci sarà sempre un’altra opportunità, un’altra amicizia, un altro amore, una nuova forza. Per ogni fine c’è un nuovo inizio. (Antoine de Saint-Exupéry)

Frasi sul ricominciare a vivere

A volte l’esistenza ci mette alla prova, ci piega, ci ferisce e ci mette di fronte a ostacoli che sembrano insormontabili. Ma niente è insuperabile e dopo una fine c’è sempre un inizio. Le frasi sul ricominciare a vivere ci ricordano che c’è una soluzione a tutto e che anche quando siamo convinte che non ce la faremo, tutto è possibile e torneremo presto a sorridere.

L’unica gioia al mondo è cominciare. E bello vivere perché vivere è cominciare, sempre, ad ogni istante. Quando manca questo senso – prigione, malattia, abitudine, stupidità, – si vorrebbe morire. (Cesare Pavese)

Non è bello pensare che domani sia un nuovo giorno, ancora senza errori? (Lucy Maud Montgomery)

Faccio così tanti inizi che non ci sarà mai una fine. (Louisa May Alcott)

Ricordati che qualsiasi momento è buono per cominciare. Apprendi dagli audaci, dai forti, da chi non accetta compromessi, da chi vivrà malgrado tutto. Alzati e guarda il sole nelle mattine e respira la luce dell’alba. Tu sei la parte della forza della tua vita. Adesso svegliati, combatti, cammina, deciditi e trionferai nella vita. Non pensare mai al destino, perché il destino è il pretesto dei falliti. (Pablo Neruda)

Non devi essere grande per iniziare, ma devi iniziare per essere grande. (Les Brown)

Non arrenderti mai, perché quando pensi che sia tutto finito, è il momento in cui tutto ha inizio. (Jim Morrison)

Non rimuginare sugli errori e sui fallimenti del passato, perché riempirà la tua mente di dolore, rimpianti e depressione. Non ripeterli in futuro. (Sivananda)

Molti di noi passano la vita come dei falliti, perché siamo in attesa del ‘momento giusto’ per iniziare a fare qualcosa di utile. Non aspettare. Il momento non potrà mai essere quello ‘giusto’. Inizia dove ti trovi, e lavora con qualsiasi strumento tu possa avere a disposizione, e troverai migliori strumenti mentre stai proseguendo. (Napoleon Hill)

Su di un cerchio ogni punto d’inizio può anche essere un punto di fine. (Eraclito)

Tutto comincia in un attimo, in un giorno qualunque della vita, quando meno te lo aspetti. (Romano Battaglia)

Nella vita non esistono che gli inizi. (Madame de Staël)

Tutto è già cominciato prima, la prima riga della prima pagina di ogni racconto si riferisce a qualcosa che è già accaduto fuori dal libro. (Italo Calvino)

L’unico modo per iniziare a fare qualcosa è smettere di parlare e iniziare a fare. (Walt Disney)

Non ti arrendere mai, neanche quando la fatica si fa sentire, neanche quando il tuo piede inciampa, neanche quando i tuoi occhi bruciano, neanche quando i tuoi sforzi sono ignorati, neanche quando la delusione ti avvilisce, neanche quando l’errore ti scoraggia, neanche quando il tradimento ti ferisce, neanche quando il successo ti abbandona, neanche quando l’ingratitudine ti sgomenta, neanche quando l’incomprensione ti circonda, neanche quando la noia ti atterra, neanche quando tutto ha l’aria del niente, neanche quando il peso del peccato ti schiaccia. Invoca il tuo Dio, stringi i pugni, sorridi… e ricomincia! (San Leone Magno)

Frasi sul ricominciare a sorridere

Il sorriso è un’arma potentissima e permette di superare qualsiasi difficoltà, anche la più grande. Saper sfruttare il suo grande potere è essenziale per non arrendersi, rialzarsi e continuare ad andare avanti con coraggio e determinazione. Ci sono momenti in cui purtroppo ci sentiamo sole, tristi e sfiduciate, ma è proprio in quel caso che dobbiamo ricominciare a sorridere.

Ci vogliono settantadue muscoli per fare il broncio ma solo dodici per sorridere. Provaci per una volta. (Mordecai Richler)

Non piangere perché è finita. Sorridi perché è successo. (Dr. Seuss)

Un sorriso è una curva che raddrizza ogni cosa. (Phyllis Diller)

Non aspettare di essere felice per sorridere. Ma sorridi per essere felice. (Edward L. Krame)

Non piangere per un uomo che ti ha lasciato; il prossimo forse cadrà per il tuo sorriso. (Mae West)

La vita è per il 10% cosa ti accade e per il 90% come reagisci. (Charles R. Swindoll)

Poesie sul ricominciare

Intense, uniche e coinvolgenti: le poesie sul ricominciare ci rivelano che si può sempre ripartire da capo. Stelle di Giuseppe Ungaretti ci svela come, di fronte ai dolori della vita, ci siano sempre orizzonti migliori verso cui dirigersi, con coraggio e forza. Mentre Wislawa Szymborska, il Premio Nobel per la letteratura, sottolinea la certezza che, ogni situazione, anche la più dolorosa volgerà alla fine, portando un nuovo inizio. Infine troviamo un brano de Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry, secondo cui per ogni fine c’è una ripartenza.

Stelle di Giuseppe Ungaretti

Tornano in alto ad ardere le favole.

Cadranno colle foglie al primo vento.

Ma venga un altro soffio,

ritornerà scintillamento nuovo.

Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry

È una follia odiare tutte le rose perché una spina ti ha punto, abbandonare tutti i sogni perché uno di loro non si è realizzato, rinunciare a tutti i tentativi perché uno è fallito. È una follia condannare tutte le amicizie perché una ti ha tradito, non credere in nessun amore solo perché uno di loro è stato infedele, buttate via tutte le possibilità di essere felici solo perché qualcosa non è andato per il verso giusto. Ci sarà sempre un’altra opportunità, un’altra amicizia, un altro amore, una nuova forza. Per ogni fine c’è un nuovo inizio.

L’inizio e la fine di Wislawa Szymborska

Dopo ogni guerra

c’è chi deve ripulire.

In fondo un po’ d’ordine

da solo non si fa.

C’è chi deve spingere le macerie

ai bordi delle strade

per far passare

i carri pieni di cadaveri.

C’è chi deve sprofondare

nella melma e nella cenere,

tra le molle dei divani letto,

le schegge di vetro

e gli stracci insanguinati.

C’è chi deve trascinare una trave

per puntellare il muro,

c’è chi deve mettere i vetri alla finestra

e montare la porta sui cardini.

Non è fotogenico

e ci vogliono anni.

Tutte le telecamere sono già partite

per un’altra guerra.

Bisogna ricostruire i ponti

e anche le stazioni.

Le maniche saranno a brandelli

a forza di rimboccarle.

C’è chi con la scopa in mano

ricorda ancora com’era.

C’è chi ascolta

annuendo con la testa non mozzata.

Ma presto

gli gireranno intorno altri

che ne saranno annoiati.

C’è chi talvolta

dissotterrerà da sotto un cespuglio

argomenti corrosi dalla ruggine

e li trasporterà sul mucchio dei rifiuti.

Chi sapeva

di che si trattava,

deve far posto a quelli

che ne sanno poco.

E meno di poco.

E infine assolutamente nulla.

Sull’erba che ha ricoperto

le cause e gli effetti,

c’è chi deve starsene disteso

con la spiga tra i denti,

perso a fissare le nuvole.

Anno nuovo di Johann Wolfgang Goethe

A noi che siamo

tra il vecchio e il nuovo,

la sorte dona

queste ore liete;

e il passato impone

d’aver fiducia

a guardare avanti

e a guardare indietro.

Frasi sul ricominciare in inglese

Le frasi sul ricominciare in inglese sono perfette per esprimere al meglio dei concetti potenti e forti. Si tratta di citazioni e aforismi famosi da appuntare sul diario, scrivere su un biglietto per qualcuno oppure usare per un nuovo tatuaggio.