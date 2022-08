Frasi sul sorriso, citazioni bellissime per riaccendere ogni giornata

Fonte: iStock Le più belle frasi sul sorriso

Sorridere è un vero toccasana, lo dice la scienza: è un gesto che ha moltissimi benefici non solo per l’umore, ma anche per la salute. Sapevi che, ad esempio, migliora la respirazione e riduce il colesterolo? Insomma, non dovresti proprio concludere una giornata senza aver sorriso almeno un po’. D’altra parte, chi sorride possiede una bellezza particolare: non a caso si dice che un bel sorriso sia l’accessorio più importante di una persona. Su DiLei abbiamo raccolto le frasi e gli aforismi più famosi, che potrai leggere e rileggere anche quando sei di cattivo umore. Vedrai che in pochi istanti ti sentirai meglio. Ed ecco che ti troverai a sorridere, quasi senza volerlo.

Frasi sul sorriso, le più belle

Un sorriso illumina la giornata e allontana i brutti pensieri. Sono tanti gli scrittori e i filosofi che hanno cercato di spiegare come un gesto così semplice possa avere un tale potere: ecco le loro frasi più belle e profonde, che ti faranno sicuramente riflettere.

Un giorno senza sorriso è un giorno perso. (Charlie Chaplin)

Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso. (Gabriel García Márquez)

Un sorriso non dura che un istante, ma nel ricordo può essere eterno. (Friedrich Schiller)

Sorridi, è la chiave che si adatta alla serratura di ogni cuore. (Anthony J. D’Angelo)

È più facile ottenere quello che vuoi con un sorriso che con la punta della spada. (William Shakespeare)

Per iniziare la giornata scelgo un caffè, per continuarla, un sorriso. (Stephen Littleword)

Non sapremo mai quanto bene può fare un semplice sorriso. (Madre Teresa di Calcutta)

Un sorriso può illuminare i luoghi più bui. (Steve Maraboli)

Condividi il tuo sorriso con il mondo. È un simbolo di amicizia e pace. (Christie Brinkley)

Regala un sorriso quando tu hai voglia di piangere. (Alessandro Manzoni)

I sorrisi avvicinano più dei passi e aprono più porte delle chiavi. (Ezio Bosso)

La più perduta di tutte le giornate è quella in cui non si è riso. (Nicolas de Chamfort)

Se qualcuno è troppo stanco per regalarti un sorriso, lasciane uno tuo, perché nessuno ha bisogno di un sorriso tanto quanto chi non ne ha da dare. (Sansone Raphael Hirsch)

Sorridi sempre, anche se è un sorriso triste, perché più triste di un sorriso triste c’è la tristezza di non saper sorridere. (Jim Morrison)

A volte la tua gioia è la fonte del tuo sorriso, ma spesso il tuo sorriso può essere la fonte della tua gioia. (Thich Nhat Hanh)

Un sorriso fa fare il doppio della strada di un brontolio. (Robert Baden Powell)

Lascia che la mia anima sorrida attraverso il mio cuore e il mio cuore sorrida attraverso i miei occhi, affinché possa sparpagliare sorrisi ricchi in cuori tristi. (Paramahansa Yogananda)

Com’è stupido colui che cerca di rimediare all’odio degli occhi con il sorriso delle labbra. (Khalil Gibran)

Un caloroso sorriso è il linguaggio universale della gentilezza. (William Arthur Ward)

Ogni volta che un uomo ride aggiunge un paio di giorni alla sua vita. (Curzio Malaparte)

La bellezza è potere; un sorriso è la sua spada. (Charles Reade)

Al mondo ci si arriva piangendo; non sarebbe male, alla fine, riuscire ad abbandonarlo con un sorriso. (Giovanni Soriano)

La risata è il sole che toglie l’inverno dal volto umano. (Victor Hugo)

Se hai solo un sorriso dentro di te, dallo alle persone che ami. (Maya Angelou)

Quel che il sole è per i fiori, i sorrisi sono per l’umanità. (Joseph Addison)

Frasi sul sorriso dei bambini

I bambini possiedono quell’innocenza che, crescendo, tutti perdiamo inevitabilmente. Ed è per questo che il loro sorriso spontaneo e candido riesce a toccare corde molto profonde in tutti noi. Quel suono cristallino ti emoziona ogni volta? Ecco le citazioni più dolci che ti risveglieranno ricordi bellissimi.

Il sorriso che trema sulle labbra di un bambino quando dorme sa qualcuno dov’ è nato? Sì, si dice che un giovane pallido raggio di luna crescente abbia sfiorato il contorno di una nuvola autunnale in dissolvenza e là sia nato il sorriso nel sogno di un mattino lavato dalla rugiada. (Rabindranath Tagore)

I bambini imparano a sorridere dai loro genitori. (Shinichi Suzuki)

Quando il primo bimbo rise per la prima volta, il suo sorriso si ruppe in mille pezzi e questi iniziarono a saltellare ovunque, ed è così che nacquero le fate. E ora, quando nasce un bimbo, la sua prima risata diventa una fata. (James Matthew Barrie)

Il sorriso di un bambino espande l’universo. (Charles de Leusse)

Nel cielo ci sono stelle splendenti, sul fondo dei mari perle meravigliose, ma la bellezza del mondo è nel sorriso dei bambini. (Romano Battaglia)

I bambini sono senza passato ed è questo tutto il mistero dell’innocenza magica del loro sorriso. (Milan Kundera)

Restituisci sempre il sorriso ad un bambino. Ignorarlo significa distruggere la sua convinzione che il mondo sia buono. (Pam Brown)

Il sorriso di un bambino cancella i ricordi intrappolati nell’anima di chi non sa perdonare. (Ada Roggio)

Nessuna parola può descrivere l’emozione che provi quando tuo figlio ti riconosce per la prima volta e sorride. (Jared Padalecki)

Come il rinfrescarsi della pelle nella brezza, è il sorriso di un bambino. (Carlos Saavedra Weise)

Torno a casa dopo un giorno difficile, vedo mia figlia, lei mi sorride e nient’altro ha importanza. (Michael Easton)

Ogni ricordo è prezioso. Ma è ancora più prezioso quando è il ricordo del sorriso di un bambino. (Debasish Mridha)

Il sorriso di un bambino è come il sole, illumina il tuo giorno. (Gift Gugu Mona)

Non spegnete mai il sorriso dei bambini. (Papa Benedetto XVI)

Se cerchi l’infinito, lo troverai nel sorriso di un bambino. Abbi cura di quel sorriso, è la vita del mondo. (Khalil Gibran)

I bimbi svelano nei loro sorrisi il divino che c’è in tutti noi. Questa semplice benedizione brilla dritta dal loro cuore e chiede solamente di essere vissuta. (Michael Jackson)

Frasi sul sorriso della donna

Indossare un sorriso è quanto di più affascinante possa fare una donna. Non ci sono abiti seducenti o make up sofisticati che possano renderci più belle e sensuali di un gesto così semplice e spontaneo che troppo spesso diamo per scontato. Scopriamo insieme gli aforismi sul sorriso di una donna, da condividere su Instagram per mostrare il tuo lato più romantico.

La curva più bella di una donna è il suo sorriso. (Bob Marley)

Una donna sembra più bella quando sorride. (Frances Hodgson Burnett)

Le rughe dovrebbero semplicemente indicare il posto dove erano i sorrisi. (Mark Twain)

Sorriso di donna, che cosa sei? (Ambrogio Bazzero)

Non piangere per un uomo che ti ha lasciato – il prossimo potrebbe innamorarsi del tuo sorriso. (Mae West)

Colei i cui sorrisi e le lacrime sono altrettanto adorabili può comandare il cuore di tutti. (Johann Kaspar Lavater)

Non c’è arma nell’armamentario femminile a cui gli uomini sono così vulnerabili come lo sono per un sorriso. (Dorothy Dix)

Amo le donne, perché dopo aver pianto come bambine, si asciugano le lacrime con la mano e improvvisano un sorriso. (Fabio Volo)

Ripenso il tuo sorriso, ed è per me un’acqua limpida. (Eugenio Montale)

Toglimi il pane, se vuoi toglimi l’aria… ma non togliermi il tuo sorriso. (Pablo Neruda)

In quel sorriso c’era il senso di tutto quello che stavo cercando. (Alessandro D’Avenia)

Come ti vidi mi innamorai. E tu sorridi perché lo sai. (Arrigo Boito)

Credo fermamente che il sorriso sia l’accessorio più bello che una donna possa indossare. (Audrey Hepburn)

Una donna può velarsi il volto con un sorriso. (Khalil Gibran)

Stanotte, riesco ad immaginarti…

So che indosserai la tua bellezza,

Un sorriso di tale gioia,

Così brillante e luminoso,

Come quando con occhi rapiti e doloranti,

Perso in una dolce meraviglia,

Io ti guardai, io ti guardai!

(John Keats)

Frasi canzoni sul sorriso

Tantissimi cantanti hanno immortalato per sempre nei loro grandi successi l’emozione e la bellezza di un sorriso: che sia quello spontaneo che nasce da una sorpresa o un timido accenno quasi nascosto dietro lacrime amare, rimane comunque fonte di ispirazione che ha dato vita a canzoni meravigliose. Eccone alcune da cantare a squarciagola.

Vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché

Di notte chi la guarda possa pensare a te

Per ricordarti che il mio amore è importante

Che non importa ciò che dice la gente

(Tiziano Ferro – Il regalo più grande)

Dimmi riconquisterai il paradiso?

Difendi questa terra se puoi

Col tuo sorriso

Non dobbiamo perderci no

Il tuo sorriso io lo difenderò!

(Renato Zero – Il tuo sorriso)

Siamo angeli che cercano un sorriso

Non nascondere il tuo viso

Perché ho sete, ho sete ancora, ho sete ancora

(Pino Daniele – Quando)

Come pioggia tu piangerai

E te ne andrai

Come le foglie col vento d’autunno triste

Tu te ne andrai

Certa che mai ti perdonerai

Ma si sveglierà

Il tuo cuore in un giorno d’estate rovente in cui

Il sole sarà

E cambierai

La tristezza dei pianti in sorrisi lucenti

Tu sorriderai

(Emma Marrone e i Modà – Arriverà)

Regalami un sorriso, amore ridi

Che da oggi cambierà anche il tuo destino

E per cominciare regalami un sorriso

Amore ridi e vivi

(Ultimo – Regalami un sorriso)

Con quel sorriso acceso d’amore

Come se fosse uscita di colpo lì

Un’occhiata di sole

(Eros Ramazzotti – Un’emozione per sempre)

Tutta la paura, tutta la fatica

Mi sento innamorata di questa vita

E resto in strada a cantare

Mare, mare e pensavo che

Non voglio altro che un sorriso grande

Non voglio altro che un sorriso grande

Anche se piangerai lo sai che

Dopo la notte c’è un sorriso grande

(Alessandra Amoroso – Sorriso grande)

Sorriso contagioso, le frasi

Si dice spesso che il sorriso è contagioso, ma che vuol dire? Sicuramente l’avrai provato anche tu: impossibile non condividere la gioia e l’emozione che spuntano dal nulla dietro delle labbra che si increspano. D’altra parte, ridere insieme alle persone a cui vogliamo bene è la cosa più bella che c’è. Vediamo le frasi più belle sul sorriso contagioso.

Un sorriso è felicità, due sorrisi sono complicità. (Simone Nardone)

Se tutti lo facessero anche solo una volta al giorno, regalare un sorriso, immagina che incredibile contagio di buon umore si espanderebbe sulla terra. (Marc Levy)

Ridere non solo è contagioso, ma è anche la miglior medicina. (Robin Williams)

Il suo sorriso spazza il cielo da ogni nuvola e cancella tutti i miei dubbi. (Alyson Noël)

Da un sorriso nasce sempre un altro sorriso. Guarisce soltanto chi vuol guarire. (Ippocrate)

Spesso gli angeli che con un sorriso hanno accarezzato le nostre lacrime si chiamano amici. (Alessandro Ammendola)

Ridere in due, non è un modo di amare? (Alexandre Jardin)

Un sorriso nel primo volto incontrato al mattino è un benvenuto al giorno che inizia. (Banana Yoshimoto)

Indossa un sorriso e avrai amici; indossa un broncio e avrai rughe. (George Eliot)

Ridi e il mondo riderà con te, piangi e piangerai da solo. (Ella Wheeler Wilcox)

Cerca qualcuno che ti faccia sorridere perché ci vuole solo un sorriso per far sembrare brillante una giornataccia. (Paulo Coelho)

Quello che sorprende gli altri non è tanto quello che facciamo, ma il vedere che ci sentiamo felici di farlo e sorridiamo facendolo. (Madre Teresa di Calcutta)

Basta la grazia imprevista di un sorriso intelligente a far volare via gli strati di tedio depositati dai giorni. (Nicolás Gómez Dávila)

Due sorrisi che si avvicinano finiscono col diventare un bacio. (Victor Hugo)

Far ridere significa far dimenticare: quale miglior benefattore su questa terra di chi regala l’oblio! (Victor Hugo)

Un sorriso non ricambiato, tra due grandi potenze, può portare alla guerra e alla distruzione. (Desmond Morris)

Frasi divertenti sul sorriso

Vuoi rallegrare una giornata buia e trovare un motivo per tornare a ridere? Non ti resta che fare il pieno di queste divertentissime frasi sul sorriso, perché in fondo l’ironia è la nostra arma più importante e sicuramente ti aiuterà a superare anche i momenti difficili.