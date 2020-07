Fai dell’ironia la tua arma vincente per sorridere alla vita e alle persone

editato in: da

Non facciamo che ripetercelo, sopratutto in determinati periodi, quanto la vita a volte può essere problematica, anche se a dirla tutta, nella maggior parte dei casi siamo noi a complicarcela. Come? Con tutti gli atteggiamenti chiusi e cupi, che ledono l’entusiasmo, la gioia di vivere e l’ottimismo, trasformando anche il più piccolo dei problemi in un dramma insuperabile.

E invece a volte, basterebbe solo cambiare la prospettiva e guardare i problemi sotto un altro punto di vista; e allora sì che potremmo scoprire un’infinità di modi per risolverli.

Pensiamo all’ironia, ad esempio, che se impugnata dal verso giusto, può essere una vera e propria arma contro i problemi della vita, ma anche contro quelle persone che parlano a vanvera.

Ironia e autoironia ci aiutano a prendere la giusta distanza dalle cose, ci permettono di affrontare le difficoltà in modo creativo perché quando ci prendiamo troppo sul serio, non riusciamo ad andare oltre il nostro naso. Ci appesantiamo e tendiamo a vedere il bicchiere sempre mezzo vuoto, impantanandoci in situazioni dalle quali poi facciamo fatica a tirarci fuori.

E invece, dovremmo imparare a riderci su, a prendere ciò che accade con più leggerezza. Attraverso la risata, infatti, il cervello sa organizzarsi meglio e attinge a nuove e sconosciute risorse che possono diventare per noi davvero preziose.

Il segreto sta tutto qui, imparare a sorridere piuttosto che arrabbiarsi, disperarsi e perdersi d’animo. Un modo di affrontare i problemi della vita senza che il lato cupo prenda il sopravvento. Perché a volte, restiamo intrappolate in determinate situazioni, proprio a causa di alcuni tratti del nostro carattere.

E che dire degli altri? Di tutte quelle persone che incontriamo sulla nostra strada e che tendono a sminuire quello che facciamo, ogni nostro successo, o peggio a lanciare frecciatine per criticare o giudicare le nostre scelte? Anche in questo caso, l’ironia si configura come l’atteggiamento migliore da assumere contro tutte quelle persone che parlano a vanvera.

Ci vuole ironico equilibrio per saper affrontare la vita e i suoi problemi, per poter instaurare rapporti lavorativi e di convivenza civile. Ma non solo, anche nelle relazioni amorose, ridere insieme e non prendersi sempre troppo sul serio, può far funzionare meglio le cose, e più a lungo.

Saper ridere di se stessi, e saperlo fare con gli altri, per disinnescare tutte quelle situazioni che possono sfociare in discussioni, malumori, incomprensioni o pessimismo, è una grande virtù. Facciamola nostra.