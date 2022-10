“Domenica In”, il dolore della moglie di Franco Gatti: “Le sue ultime parole per me”

Fonte: IPA Le signore della Rai 2022-2023, da Mara Venier a Serena Rossi

A Domenica In il ricordo di Franco Gatti apre il nuovo appuntamento domenicale con il programma di Mara Venier. La conduttrice ha ospitato in studio Stefania, la moglie dell’ex membro dei Ricchi e Poveri, che ha ricordato i suoi 42 anni di vita al suo fianco. Dal primo incontro, “un vero colpo di fulmine”, sino alle ultime ore al suo fianco prima della morte e le ultime parole alla moglie, ricordate con commozione nel salotto della trasmissione.

“Domenica In”: Franco Gatti nel ricordo della moglie Stefania

42 anni di vita insieme, l’uno al fianco dell’altra: questa è stata la bellissima storia d’amore tra Franco Gatti e la moglie Stefania. A pochi giorni dalla scomparsa della storica voce dei Ricchi e Poveri, Domenica In lo ricorda attraverso un’intima intervista concessa dalla moglie ai microfoni di Mara Venier. Una lunga chiacchierata, in cui ha ripercorso la sua storia d’amore con il cantante, a cominciare dal loro primo incontro avvenuto nella casa di Angelo Sotgiu, anch’egli voce storica della formazione.

Stefania racconta così il loro primo incontro: “Angelo abitava a Recco, io sono di Recco. Un giorno mi sono trovata a casa sua perché mia sorella era amica di sua nipote. È arrivato Franco, io l’ho visto e credo sia stato il vero colpo di fulmine. Vado a casa e dico a mia sorella: ‘Io questo me lo sposo’. Avevo 21 anni”.

Dal primo incontro ai primi contatti telefonici, sino al matrimonio e alla nascita dei figli. La storia della coppia è un inno alla bellezza dell’amore: “Sono rimasta affascinata, poi mi ricordo che mi telefonò e mi innamorai della voce al telefono. La prima volta fuori siamo andati al cinema. Da lì abbiamo cominciato la nostra avventura. Ci ho messo 7 anni a farmi sposare, è stata una roba lunga. Abbiamo convissuto insieme a Camogli, poi alla fine ci siamo sposati. Dopo 2 anni è nata Federica, e poi Alessio”.

Stefania e le ultime parole di Franco Gatti prima di morire

La vita della coppia è stata segnata anche da un profondo dolore, legato alla morte prematura del figlio Alessio nel 2013. Un dolore devastante, dal quale Franco Gatti e Stefania hanno ricavato la forza e le energie per lanciare un messaggio a tutte quelle famiglie che hanno vissuto un’esperienza simile: “Io e lui andavamo a fare convegni in giro per l’Italia sulla vita oltre la vita, per dare speranza a quei genitori che non riuscivano ad elaborare un lutto così pesante. Franco l’ha recepito e per me è stato il regalo più bello quando l’ho visto arrivare a un mio convegno, partecipare e salire sul palco”.

Stefania ha anche precisato come la morte di Franco Gatti non sia legata al dolore per la morte del figlio (“Non si è lasciato morire”), ma a patologie pregresse. Anni fa, anche per il suo stato di salute, dovette lasciare i Ricchi e Poveri e rinunciare alla sua carriera. Nell’ultimo mese, in particolare, il cantante è stato ricoverato in ospedale e, nonostante la sua vita fosse ormai giunta ai titoli di coda, ha saputo colmare di felicità il cuore della donna della sua vita: “In questo mese Franco era la nostra priorità, perché era all’ospedale, si è aggravato tantissimo. Tu non sai cosa non mi ha dato in questo mese Franco“.

In studio la donna, visibilmente commossa, ricorda gli ultimi istanti prima che il marito morisse. Parole cariche d’amore e una reunion familiare che rimarranno per sempre impresse nel suo cuore: “Le sue ultime parole sono state: ‘Ti amo e ti amerò sempre‘. E ti dico che l’ultimo giorno, io ho capito che ormai era arrivato il momento, ci siamo riuniti io, Federica, Alessio e Franco, ed è stata una cosa bellissima. E questo mi riempirà tutta la vita”.