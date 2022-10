Franco Gatti, perché ha lasciato i Ricchi e Poveri e chi è rimasto nel gruppo

Fonte: IPA Ricchi e Poveri

La notizia della morte di Franco Gatti, storico membro dei Ricchi e Poveri, ha lasciato un grande vuoto non solo nel pubblico che negli anni lo ha amato come artista e come persona, ma soprattutto nella sua famiglia e nei colleghi di una vita, con cui ha condiviso anni di musica e successi. Il cantante, però, non faceva più parte da tempo del gruppo musicale e il motivo dietro la sofferta decisione è stato accettato e supportato dagli altri membri dei Ricchi e Poveri. Scopriamo insieme il perché e chi è rimasto ora nel gruppo.

Franco Gatti, il motivo dietro l’addio ai Ricchi e Poveri

“È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco”, così hanno scritto i colleghi dell’artista, che hanno condiviso con lui gioie e dolori nel corso del tempo, dopo l’annuncio della sua morte. Volto storico dei Ricchi e Poveri, Franco Gatti aveva lasciato il gruppo nel 2016 dopo ben 48 anni di musica insieme.

Il motivo dietro questa scelta sicuramente sofferta riguarda principalmente l’episodio che ha cambiato radicalmente la sua vita attraverso un’immensa sofferenza: tre anni prima, infatti, nel 2013, il figlio ventitreenne del cantante era venuto a mancare all’improvviso.

Da quel momento tutto è cambiato per la vita del “baffo”, che ha deciso di abbandonare la carriera per dedicarsi alla sua famiglia e facendo i conti con l’età che non gli permetteva più di girare il mondo con la stessa facilità di sempre. Così i Ricchi e Poveri si sono ritrovati in due dopo la partenza in quattro: la formazione iniziale, infatti, portava i nomi di Franco Gatti, Angelo Sotgiu, Angela Brambati e Marina Occhiena, prima di subire alcune variazioni nel corso degli anni.

Ricchi e Poveri, tutti i cambiamenti negli anni

La storia dei Ricchi e Poveri è apparentemente travagliata per via di abbandoni e ritorni nel corso del tempo. Famosi in tutto il mondo, le loro canzoni hanno davvero segnato più generazioni e tutt’ora fanno ballare e cantare tutti; tra di loro, però, non è mai stato tutto facile.

Nel 1981, infatti, a causa di alcuni contrasti avvenuti all’interno del gruppo, la cantante Marina Occhiena ha deciso di andare via lasciando quindi le redini al solo trio formato da Franco, Angela e Angelo.

Dopo l’abbandono di Franco Gatti, Angela Brambati e Angelo Sotgiu sono rimasti gli unici componenti del gruppo per i successivi anni, fino alla famosissima reunion avvenuta nel 2020 in occasione del Festival di Sanremo. Il 5 febbraio dello stesso anno, infatti, i Ricchi e Poveri sono saliti sul palco dell’Ariston in veste di ospiti per cantare i loro più grandi successi come Se m’innamoro, Sarà perché ti amo e Mamma Maria, riaccendendo nel pubblico un ricordo meraviglioso e guadagnando una lunga standing ovation.

Il quartetto magico, però, si è riunito solamente per la grande occasione di Sanremo: a formare attualmente i Ricchi e Poveri ci sono solamente Angela Brambati e Angelo Sotgiu, diventati un duo dopo l’abbandono di Franco nell’ormai lontano 2016.