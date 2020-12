Domenica Live, la Bouchet presenta il figlio Massimiliano e ricorda l’ex marito Luigi

editato in: da

Reduce da una bellissima esperienza a Ballando con le Stelle, Barbara Bouchet, in compagnia del figlio Massimiliano Borghese, ha accettato l’invito di Barbara D’Urso a prendere parte a Domenica Live. La conduttrice, così, le ha dedicato uno spazio nel suo show per intervistarla e vivere insieme a lei emozionanti momenti.

Barbara, 77 anni, bellissima, energica e carismatica, ha alle spalle una carriera costellata di successi. Vera e propria icona, la Bouchet ha ripercorso i momenti più importanti della sua vita non solo lavorativa, ma anche familiare. La diva ha presentato per la prima volta in tv il suo secondogenito Massimiliano, da sempre lontano dal gossip e dalla luce dei riflettori.

Massimiliano, infatti, lavora insieme al fratello Alessandro Borghese nel mondo della ristorazione. Borghese ha ammesso di essere stato molto geloso, in passato, di sua madre:

Mamma è una brava mamma. Ero molto geloso di mamma, quando c’erano i paparazzi mi mettevo davanti per non far fare le foto. Poi mi sono staccato. Ero geloso perché mamma, non per i film. Non ho mai avuto problemi a scuola.

Estremamente riservato, molto più del fratello Alessandro, che ha invece seguito, almeno in parte, le orme della madre lavorando in tv e prendendo parte a programmi dedicati alla cucina, ha sempre evitato di apparire, chiedendo talvolta alla madre di non nominarlo e di non attirare su di lui l’attenzione.

Barbara e Massimiliano hanno voluto ricordare anche Luigi Borghese, scomparso quattro anni fa. La Bouchet, visibilmente emozionata, ha rievocato il primo incontro avuto con il suo ex compagno:

Ho messo una rosa gialla sulla mia giacca, e quando sono arrivata alla festa, l’ho visto nell’angolo, gli sono andata vicino e gli ho detto: “Piacere”. E poi me ne sono andata. E lui mi ha seguita tutta la sera.

Un grande amore, il loro, che è andato avanti per oltre trent’anni. Nel 2006, però, hanno deciso di lasciarsi di comune accordo. Nonostante la separazione, l’affetto che li legava non è venuto mai a mancare e, anche oggi che Luigi non c’è più, è forte e solido.

Una storia mutata nel tempo, ma che ha emozionato non solo i protagonisti e la conduttrice, ma anche il pubblico, che ha sorriso di fronte alla forza e alla dolcezza della Bouchet. In futuro, tornerà nel salotto della D’Urso insieme ai suoi figli per riportare alla luce altri commoventi ricordi?