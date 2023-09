Barbara Bouchet commossa a “La Volta Buona”: “Lui è come un figlio per me”

Barbara Bouchet, 80 anni e non sentirli. La sua è stata una vita ricca di “volte buone” rimaste impresse nel cuore e nella mente. Da quella piccola cittadina dell’est ne ha fatta di strada, volando oltreoceano e stabilendosi infine in Italia, dove ha trovato l’America, come lei stessa ha detto ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona. Ma se ce n’è una che difficilmente potrà dimenticare è l’esperienza a Ballando con le Stelle nella quale ha conosciuto un uomo che considera a tutti gli effetti come un figlio. Lo stesso che le ha fatto una sorpresa in diretta tv.

Barbara Bouchet, il rapporto speciale con Stefano Oradei

Cosa hanno in comune un’attrice iconica del cinema italiano dall’accento inconfondibile e un giovane ballerino di danze standard e latinoamericane? Sulla carte nulla ma, di fatto, c’è un incredibile rapporto che li lega in modo profondo da quando si sono conosciuti sulla pista di Ballando con le Stelle.

Barbara Bouchet ha intrapreso questa avventura televisiva nel 2021, guidata unicamente dalla sua passione per la danza, che porta con sé sin da giovanissima. Quel che non avrebbe mai immaginato è che il maestro alle cui mani è stata affidata, Stefano Oradei, sarebbe diventato qualcosa di più di un semplice e momentaneo collega di lavoro. La Volta Buona, il talk pomeridiano di Caterina Balivo, è stato l’occasione per ricordare questa fortunata edizione dello show di Milly Carlucci e un’esperienza che l’attrice ha affrontato a testa alta, con una sensualità davvero invidiabile nonostante la sua età.

Ed è nello studio della Balivo che si è consumato un momento di grande commozione per la Bouchet. Stefano Oradei le ha fatto una “carrambata”, per usare un termine di “raffaelliana” memoria, e gli occhi dell’attrice non hanno potuto celare tutta l’emozione del momento. “Lui è adorabile, è come un figlio per me”, ha spiegato alla conduttrice, raccontando di come questo giovane danzatore – oggi felicemente fidanzato con Manila Nazzaro – sia entrato prepotentemente nella sua vita, restando parte della sua famiglia. “È la sorpresa più bella che mi potessi fare”, ha ribadito commossa alla Balivo.

“La Volta Buona”, Barbara Bouchet e l’amore per Luigi Borghese

Ballando con le Stelle è stata certamente un’esperienza indimenticabile per l’attrice, ma tra i punti cardine della sua vita senza dubbio c’è l’incontro con l’uomo che ha amato più di ogni altro. Luigi Borghese, imprenditore di origini partenopee, è riuscito a rubare il cuore di Barbara Bouchet negli anni ’70 e la coppia è stata sposata dal 1974 fino al 2006, finché di comune accordo hanno deciso di divorziare.

Borghese, da cui ha avuto i figli Massimiliano e Alessandro (il celebre chef della tv), ha vissuto una lunga malattia e, nonostante fossero separati già da tempo, l’attrice non ha mai smesso di stare al suo fianco e prendersene cura, fino all’ultimo giorno quando è venuto a mancare all’età di 80 anni nel 2016. “Non credo che ci sarà mai un amore come quello”, aveva detto in un’intervista e così è stato. Barbara Bouchet non si è mai più fidanzata né sposata, portando nel cuore il ricordo di questo rapporto unico.