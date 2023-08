Barbara Bouchet, gli amori dell’icona della commedia all’italiana

Flirt, avance, rapporti giovanili e un unico grande amore: possiamo sintetizzare così l’intensa vita privata di Barbara Bouchet. Splendida 80enne, ha trovato il successo in Italia negli anni Settanta, dopo aver lavorato in alcune produzioni di Hollywood. Nel 1974 la Bouchet ha sposato Luigi Borghese, che l’ha resa mamma. Prima ha però vissuto delle relazioni che non sono durate e che spesso ha ricordato nelle sue interviste.

La vita privata di Barbara Bouchet: tutti gli amori dell’attrice

Prima di incontrare Luigi Borghese, Barbara Bouchet è stata legata agli attori americani Warren Beatty e Steve McQueen. “Beatty era uno spettacolo. Eravamo a una festa e l’avevo puntato per quant’era bello. Presi un paio di manette sul davanzale del salone, lo raggiunsi, gliele strinsi ai polsi e gli dissi: “Tu sei mio”. Passai la serata a portarmelo in giro così, come un trofeo. Durò pochi giorni, però. Era un donnaiolo accanitissimo. – ha ricordato in un’intervista rilasciata a Il Messaggero – Andò meglio con Steve McQueen. Prendemmo una casa a Malibu: all’inizio tutto bene, poi cominciarono a venire per colazione i suoi amici motoclisti. Cucina uova fritte e pancetta oggi, cucina domani… dopo un po’ mi stufai e lo mollai. Non poteva durare”.

Barbara Bouchet ha ricevuto pure una proposta di matrimonio da parte di Omar Sharif ma ha preferito rifiutare. Il motivo è presto detto: “Era un uomo pieno di fisse. Quando siamo andati a Parigi per arredare la casa, mi disse: “Niente quadri e niente mensole”. A me, che vivo in una casa senza un centimetro quadrato libero sulle pareti! Gli ho risposto: “Dove siamo, in ospedale?”. E poi non era mai a casa, io sola con sua figlia e lui al casinò. Non poteva funzionare”.

Barbara Bouchet marito: la storia d’amore con Luigi Borghese

Luigi Borghese, imprenditore di origini napoletane, è riuscito a rubare il cuore di Barbara Bouchet. Il matrimonio è durato dal 1974 al 2006 e la coppia ha avuto due figli: Massimiliano e lo chef e conduttore televisivo Alessandro Borghese. A Tv Sorrisi e Canzoni ha ricordato: “Luigi era un istrione…Gli ho detto che se voleva stare con me doveva dimenticarsi la gelosia. E l’ha fatto”.

Dopo il divorzio l’attrice non si è più innamorata: “Credevo che avrei avuto la fila alla porta, ma non c’era nessuno – ha raccontato al Corriere della Sera -. I corteggiatori mi considerano un trofeo e a me non piace fare il trofeo. Non capiscono che dietro Bouchet c’è Barbara”. L’artista e Luigi Borghese sono stati legati fino alla fine della scomparsa dell’uomo, avvenuta nel 2016 all’età di 80 anni, a causa di una lunga malattia.

“Tra me e mio marito non è accaduto nulla di drammatico, ma oggi ci siamo accorti di aver esaurito la nostra esperienza di vita insieme. Ma lo rispetto e continuerò a volergli bene”, ha fatto sapere Barbara Bouchet a Oggi è un altro giorno. E poi ancora: ” Gli sono rimasta vicino fino alla fine, l’ho curato in tutte le sue varie malattie, purtroppo. Ci siamo separati, non vivevamo più insieme ma gli sono rimasta vicino. Non credo che ci sarà mai un amore come quello”.