Sonia Bruganelli, quanto è alta: i look che slanciano

L'altezza di Sonia Bruganelli è un mistero. Ma lei sa come vestirsi per valorizzarsi

Fonte: IPA Sonia Bruganelli

Produttrice, opinionista e anche eccezionalmente ballerina per Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli è uno dei personaggi televisivi del momento. Lingua tagliente, parlantina sciolta, pareri senza filtri, l’imprenditrice e opinionista è apparsa nei programmi Mediaset e Rai facendo sempre discutere per i suoi giudizi affilati. Bionda, occhi azzurri, Sonia ha una fisicità molto nordica ma… quanto è alta? Le fonti danno dati contrastanti.

Quanto è alta Sonia Bruganelli? Il mistero

È giallo sull’altezza reale dell’opinionista televisiva. Molte fonti, anzi la maggior parte, riportano che Sonia Bruganelli è alta 1 metro e 79. Altre invece che è alta 1 metro e 70. Ma basta guardare una foto o vederla in una diretta televisiva accanto ad altri colleghi o presentatori per fare un confronto e capire che nessuno di questi due dati è verosimile.

Vedendola (con i tacchi) nelle foto accanto all’ex marito Paolo Bonolis, che è alto 1 metro e 79, osserviamo come lui la sovrasti di una spanna. Lo stesso vale per Adriana Volpe, con la quale è stata opinionista al Grande Fratello Vip: Adriana, che è alta 1 metro e 70, supera la collega. E quindi quando potrebbe essere alta Sonia? Facendo una previsione senza centimetro o metro alla mano, la ballerina di Ballando potrebbe essere alta intorno a 1 metro e 60, 1 metro e 63.

Ma alla fine, dieci (o venti) centimetri cambiano davvero la vita? No. L’altezza non è nulla senza il carisma, il fascino, la personalità. Lo star system conosce diverse star in formato mignon, da Kylie Minogue ad Ariana Grande.

Il segreto dei look che slanciano di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli conosce l’arte del valorizzarsi. Nel guardaroba dell’opinionista ci sono tanti capi che slanciano, come le gonne a ruota al ginocchio, un po’ anni ’50, che mettono in risalto la vita e non la lunghezza delle gambe e donano sempre un’aria aggraziata. Oppure i vestitini corti e stretti, i tailleur classici, i pantaloni cosiddetti “pinocchietti” e soprattutto le décolleté.

Tante décolleté, di tutti i colori, rigorosamente senza plateau, sono la chiave vincente delle mise di Sonia. Anche a Ballando con le stelle, dove lavora anche il suo fidanzato Angelo Madonia, è apparsa con abiti di scena che valorizzano non poco la sua figura, come questo mini dress luccicante con le frange e i collant a rete.

Anche il taglio di capelli di Sonia contribuisce a slanciare la sua figura: porta i capelli biondissimi scalati, alle spalle, in modo da dare a tutta la sua figura un’aria dinamica. Spesso la nostra attenzione è concentrata sui dettagli: le scarpe glitterate, le collane, i gioielli. Un altro modo per spostare l’occhio non sulla figura intera ma sulle singole parti.

Altre tips per le donne formato mignon? Gli abiti monocromatici o con linee verticali sottili sono perfetti per allungare visivamente la silhouette. Inoltre i pantaloni e le gonne a vita alta spostano l’attenzione verso l’alto, allungando le gambe. Anche gli abiti a portafoglio e quelli aderenti in vita, che seguono delicatamente le forme, sono ideali per creare proporzioni armoniose.

Le scarpe con il tacco a punta, proprio come quelle predilette da Sonia, allungano ulteriormente la linea della gamba, mentre le giacche corte e ben strutturate enfatizzano la vita, bilanciando le proporzioni.