Giorgia Meloni e Elon Musk: cosa non sarebbe successo a un premier uomo

Fonte: ANSA Giorgia Meloni e Elon Musk

“Più bella dentro che fuori”, è stata definita la premier italiana Giorgia Meloni dall’imprenditore statunitense Elon Musk durante la cerimonia allo Ziegfeld Ballroom a New York, nella serata del 23 settembre 2024. Parole che hanno scatenato i commenti e l’ilarità generale. Poi, un altro episodio, quello della foto pubblicata da Palazzo Chigi e che ha fatto il giro dei social. Un’immagine che ritrae la Presidente del Consiglio e il co-fondatore e CEO di Tesla a cena che si guardano negli occhi. “Sappiamo tutti cosa è successo dopo”, ha commentato su X il giornalista scientifico Simmon Goddeck. Due episodi peculiari che hanno interessato Giorgia Meloni, donna, al potere. Che piaccia o meno la sua linea politica tutto questo ci pone una questione. Tutto questo sarebbe successo a un premier uomo?

“Più bella dentro che fuori”

Proprio così, sarebbe interessante pensarla al contrario, pensare cioè che i destinatari della frase pubblicamente pronunciata, “è più bello dentro che fuori”, possano essere Mario Draghi, Joe Biden o Emmanuel Macron (per citarne alcuni). Pensarlo è quasi impossibile. Possiamo tutti pensare “vabbè, ma ha sbagliato dire”, “è stato mistificato”, “non ha detto nulla di grave”, ma questa vicenda e soprattutto la storia di come questa frase è stata presa ed amplificata, unita a quella di uno scatto sul quale le voci e il gossip si sono scatenate regala un quadro inquietante, ancora una volta, di come donne, politica e potere siano argomenti sensibili e difficilmente dissociabili dalla narrazione che permette il giudizio e la libertà di parola sul corpo e sulla vita sentimentale e non di una donna.

“Giorgia Meloni è piu bella dentro che fuori, ha fatto un lavoro incredibile come primo ministro dell’Italia: un record di crescita economica, di occupazione, è incredibile”, ha detto Musk. Parole che rendono tangibile un legame già consolidato da tempo. Il magnate era infatti stato ospite di Atreju nel 2023, la kermesse che Fratelli d’Italia ha organizzato a dicembre dello scorso anno. Sono tanti i temi che legano i due politici (poiché anche Musk con i suoi mezzi è politicamente impegnato), ma sono tanti anche quelli divisivi, su cui spesso la “strana” unione è stata presa di mira.

La relazione (smentita) tra i due

Poi, la foto. L’immagine in questione vede Elon Musk e Giorgia Meloni insieme a cena insieme a New York dopo la premiazione all’Atlantic Council. A catturare l’attenzione, in particolare del giornalista scientifico Goddek, è stato lo sguardo di intesa tra il magnate di Tesla e la premier italiana. “Sappiamo tutti cosa è accaduto dopo“, ha commentato.

Un post che è inutilmente diventato virale, rimbalzando ovunque su internet. Perché? Perché lo sguardo della premier è stato erotizzato, reso qualcosa di improbabilmente sessualizzato e ribattuto ovunque a suon di meme e tweet. Anche alcuni articoli di giornali sono diventati virali e con tale forza da costringere lo stesso Elon Musk a una smentita ufficiale, su X: “Ero là con la mia mamma. Non c’è assolutamente nessuna relazione romantica con la premier Meloni”.

Una vicenda che ha animato per qualche ora il gossip, ha fatto vagare la mente di chi di noi si è sentito più ispirato da una possibile “strana coppia”, così politicamente attaccabile, ma che con la politica e i temi che dovrebbe trattare ha ben poco. Un fuoco di poche ore, che ha sì costretto il patron di Tesla a un’imbarazzante smentita, ma ha anche aiutato noi a ragionare su una domanda: tutto questo sarebbe successo se il premier italiano fosse stato un uomo?