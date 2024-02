Come sarebbe il divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez? Ecco in che modo si procederebbe con la divisione dei beni dei due

Fonte: IPA Chiara Ferragni e Fedez

Il tema del giorno in Italia è ancora il presunto imminente divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez. La coppia tace e il pubblico attende con ansia l’intervista dell’imprenditrice e influencer a Che tempo che fa con Fabio Fazio, prevista per il 3 marzo.

L’annuncio di Dagospia ha di certo oggi maggior peso sulla percezione dei lettori rispetto al caso Blasi-Totti. Al tempo lo scetticismo ebbe la meglio, sulla scia delle storie della coppia. Oggi invece si dà quasi per scontato che la crisi, paventata, sia irrecuperabile.

Fedez via di casa da giorni, si legge, e scontri interni legati agli strascichi del caso Balocco. Un danno d’immagine per entrambi, nonostante sia soltanto lei sotto giudizio. Nel frattempo il cantante sottolinea come ora la priorità siano i loro figli.

Qualcuno ha voluto vedere in queste parole la conferma dell’addio. Dal punto di vista di un padre, però, Leone e Vittoria potrebbero dover essere schermati proprio dalle dicerie insistenti sul loro conto. Tutto ciò sarà trattato nell’intervista con Fazio? Per nulla, verrebbe da dire. Dopo tanto silenzio, Chiara Ferragni vorrà parlare del caso giudiziario che la riguarda, che continua a ramificarsi. C’è da credere, però, che ci sarà spazio per un commento, anche velato, sui fatti in corso.

Divorzio milionario

Navigando nel campo delle ipotesi, sono già state avanzate le prime ipotesi sul possibile divorzio milionario tra Chiara Ferragni e Fedez. Un processo già visto e sentito con Ilary Blasi e Francesco Totti. Tutto lascia pensare, però, che in caso di reale addio i genitori dei piccoli Leone e Vittoria si imporranno di offrire un esempio migliore. Sarebbe in linea con i messaggi positivi pubblicati nel corso di questi anni.

Di recente Fedez si era lamentato a Muschio Selvaggio, parlando con il suo ospite Marco Travaglio, dell’estrema attenzione riservata al caso Balocco e, dunque, a sua moglie. Un numero di articoli in circolazione superiore a temi di ben altro spessore, ha spiegato. Starà di certo pensando lo stesso in questo frangente.

Per quanto l’impero Ferragnez abbia traballato a causa dell’inchiesta sulle donazioni benefiche, il patrimonio complessivo dovrebbe aggirarsi tra i 70 e i 100 milioni di euro. Non si parla di liquidità, certo, bensì di beni mobili e immobili, così come azioni e non solo.

Entrambi sono però ampiamente in grado di proseguire nella conduzione del proprio stile di vita. Capaci di gestire i propri figli anche indipendentemente, senza l’aiuto dell’altro/a. Non si profila, dunque, la necessità di un assegno di mantenimento. Questo infatti non è obbligatorio, come alcuni potrebbero pensare.

Divisione del patrimonio

L’unico terreno di scontro potrebbe essere rappresentato dalla gestione immobiliare. Fedez ha dichiarato d’aver intestato beni mobili e immobili alle proprie società. Impossibile pensare che questi possano dunque essere posti sul tavolo.

Resta da capire quali siano state le scelte in fase di compravendita delle nuove case dei Ferragnez, la villa sul lago di Como e l’attico a Milano, dove la famiglia si è da poco trasferita. L’utilizzo di quest’ultima andrà con ogni probabilità a Chiara Ferragni, senza opposizioni da parte di Fedez, che pare abbia già lasciato l’attico.

Per tutto il resto, avrà un’ovvia rilevanza il tipo di regime scelto durante il matrimonio. In comunione dei beni, improbabile, tutto verrebbe distribuito in maniera equa tra i coniugi. In caso di separazione, invece, il titolare di un bene ne resta proprietario. E se le due nuove case fossero state un acquisto congiunto? In tal caso, almeno per quanto concerne Milano, è pensabile che la nota imprenditrice possa “liquidare” il marito, continuando a far crescere i due figli in questo ambiente. Del resto, come lui stesso ha precisato, loro ora sono la priorità.