Fonte: IPA Alfonso Signorini

La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez è ormai al centro del dibattito, volente o nolente. Tutti commentano, danno la propria opinione. Giusto o sbagliato che sia, al coro di voci si è aggiunto anche Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello. Sulle pagine del settimanale Chi, ha risposto a un lettore dando il suo personale parere sulla vicenda. Il risultato? Una stroncatura in piena regola nei confronti di chi, di fatto, ha sempre messo la sua vita sotto le luci dei riflettori.

Alfonso Signorini stronca Chiara Ferragni e Fedez

“Non credo che lo scandalo cosiddetto del ‘Pandoro Gate’ si possa occultare con una falsa crisi di coppia. Come non credo che gli atti processuali non facciano rumore, al di là di rumor o gossip. Bisognerebbe solo ricordare a chi ora fa appello a figli e privacy, che fino a questo momento non ha esitato a esibire in pubblico ogni scampolo della propria vita, privata e non. Un minimo di coerenza, please“. Una stroncatura in piena regola, quella di Alfonso Signorini nei confronti di Chiara Ferragni e Fedez, con cui si può (o meno) essere d’accordo.

Dopo il Pandoro Gate, la vita dei “Ferragnez” è stata completamente rivoluzionata. Dopo l’indiscrezione lanciata da Dagospia sulla fine del loro matrimonio, Fedez quanto la Ferragni hanno confermato la crisi, definendola più complessa rispetto alle precedenti (pensiamo a quella dopo Sanremo 2023). Il tema della privacy, legato ai vip e alle star, è poi indiscutibilmente complesso, soprattutto al giorno d’oggi, con i social che hanno rivoluzionato la comunicazione. Nel bene e nel male.

A cosa si riferisce Alfonso Signorini

Tuttavia, il riferimento è chiaro: basti pensare alle dichiarazioni di Fedez ai microfoni di Pomeriggio Cinque nella giornata del 5 marzo 2024. Al giornalista del programma condotto da Myrta Merlino, ha rivelato: “Della mia vita pubblico e nascondo quello che voglio. Se mi piace avere l’attenzione dei fan? No, le spiego la fallace argomentazione di dire: voi avete pubblicato la vostra vita sui social e quindi oggi chiedete privacy e quindi non va bene. Io pubblico quello che voglio e nascondo quello che voglio della mia vita. Se voglio decidere di avere privacy in questo momento io posso chiederlo anche se sono stato un pornografo della mia vita fino all’altro ieri”.

Queste sono state le prime parole del rapper dopo l’intervista di Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa. Da Fabio Fazio, la Ferragni ha confermato velatamente la crisi, ma non si parla in alcun modo di divorzio. A rimarcarlo è stata anche la giornalista Candida Morvillo, ospite nella puntata di Mattino Cinque. “Le cose stanno come ha detto lei. Stanno affrontando una crisi più profonda del solito. La mia sensazione è che è una crisi aperta a tutti i possibili sviluppi”. I Ferragnez sono anche stati accusati di usare la crisi come strumento per oscurare la vicenda del Pandoro Gate. Un’accusa infondata, come dichiarato dalla stessa imprenditrice digitale da Fazio: “Credono che sia una stratega, che dietro ogni mia mossa ci sia una strategia ma non è così”.