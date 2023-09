Ferragnez, i festeggiamenti per i 5 anni di matrimonio: storia di un amore social

Fonte: IPA Chiara Ferragni, 10 look che hanno fatto la storia (e dato scandalo)

Sono trascorsi cinque anni da quando, nella suggestiva cornice di Noto, in Sicilia, Chiara Ferragni e Federico Lucia sono convolati a nozze in quello che è stato uno dei matrimoni più spettacolari degli ultimi anni, tra ruote panoramiche, invitati famosi e innumerevoli cambi d’abito. Sono la coppia più famosa d’Italia: di loro sappiamo (o crediamo di sapere) tutto, dal primo incontro alla quotidianità dei loro bambini. Negli ultimi tempi, però, il loro rapporto sta subendo una rapida evoluzione.

Ferragnez, quinto anniversario: le dediche sui social non convincono

Per due che si definiscono imprenditori digitali e che hanno basato il proprio successo sulla condivisione costante della propria vita, l’anniversario non poteva che essere celebrato con un bel post su Instagram. Lo ha fatto Chiara Ferragni, mostrando i begli abiti da sposa disegnati appositamente per lei da Maria Grazia Chiuri di Dior e scrivendo che, nonostante tutto, è felice di aver detto sì.

“5 anni di matrimonio e 7 anni insieme. – scrive l’influencer – Non è sempre facile, anzi è spesso difficile (come tutte le cose importanti nella vita) ma tu sei la mia persona e sono così felice di averti al mio fianco”. Tutto giusto, ma è strano che proprio nel giorno che celebra il loro amore Ferragni senta l’esigenza di sottolinearne le difficoltà. La tanto chiacchierata crisi, forse, è davvero in corso.

Così come prevedibile, Fedez si è mostrato più conciso: di foto lui ne ha postate soltanto due, con uno scatto che ritrae i piccioncini avvinghiati in un bacio appassionato. Così come la moglie anche il rapper ha rimarcato il lato meno facile dello stare assieme: “7 anni insieme, 5 anni di matrimonio. In salute e in malattia, fra la luce e in mezzo al buio sempre accanto a me”.

Torna il buio, le difficoltà, le incomprensioni. Proprio nei giorni in cui si attende l’arrivo dello speciale della serie I Ferragnez che svelerà i dietro le quinte di Sanremo, momento di profonda crisi per la coppia. O, forse, è proprio per mantenere alto l’hype che i due furbi influencer continuano a giocare sulla storia della crisi.

Chiara Ferragni e Fedez, storia di un amore social

Era il 2016 e Fedez – che ancora aveva la musica come professione principale – cantava: “Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton”. Una presa in giro che ha portato le due celebrità, che prima di allora si erano solo incrociati rapidamente a una cena di amici comuni, ha intraprendere uno scanzonato botta e risposta social, sfociato in un vero primo appuntamento (l’unica occasione in cui i follower non sono stati coinvolti).

Poco tempo dopo, in occasione della settimana della moda di Parigi, i due si annunciano come coppia ufficiale. Meno di un anno dopo, nel maggio 2017, arriva la proposta di matrimonio, con il rapper che, durante un concerto all’arena di Verona, chiama la fidanzata sul palco e le si inginocchia davanti. È la prima plateale esternazione di un amore destinato a ossigenarsi della luce riflettori.

Dopo l’estate, è il momento della prima gravidanza. Nasce il primogenito Leone, perfetto, biondo, occhi azzuri, simpatico e, soprattutto, fotogenico. L’anno dopo Chiara e Federico, accompagnati all’altare dal bimbo, si sposano – condividendo con i milioni di follower ogni momento della cerimonia. Nascono ufficialmente i Ferragnez. Foto assieme, buffi video con il piccolo, dediche romantiche e prese in giro bonarie: sono la famiglia perfetta e il loro credito sui social cresce a dismisura. Con il Covid, poi, arriva anche la santificazione, grazie al supporto offerto alla città di Milano da parte dei due influencer milionari. La secondogenita Vittoria, bella e simpatica quanto il fratello, non fa che accrescere il successo della famiglia nata e cresciuta su Instagram.

La crisi e la realtà dietro lo schermo

A questo punto le cose iniziano a cambiare e la perfezione del quadretto familiare comincia a intaccarsi. Che si tratti di una strategia imposta dal social media manager o un reale desiderio di mostrarsi “senza filtri”, fatto sta che la docu-serie dedicata ai Ferragnez mostra una coppia dove i diversi caratteri combaciano con fatica e un lungo percorso di terapia di coppia (anche questo spiattellato di fronte alle telecamere, con buona pace del segreto professionale) rivela scontri e rivalità mai rivelate prima.

Fino ad arrivare al febbraio di quest’anno, con Chiara Ferragni che debutta come conduttrice sul palco dell’Ariston e Fedez che le ruba la scena. Lei non perdona, non facilmente, lui scompare dai social e – dicevano – va anche via di casa. Poi il rapper torna in video per dire che la famiglia non c’entrava nulla, che il problema erano gli antidepressivi dal dosaggio sbagliato. Ma le voci di una presunta crisi non si placano.

Nessuno risponde ai dubbi dei troppo curiosi follower. I Ferragnez mettono la polvere sotto il tappeto e tornano a postare esclusivamente siparietti felici: foto di baci al tramonto, risate dei bimbi, sorridenti gitarelle al parco. Forse è tutto un copione sapientemente scritto da chi sa cosa tira sui social e corregge il tiro al cambiare dei gusti degli spettatori o, forse, Chiara Ferragni e Fedez sono soltanto una coppia come tutte le altre, innamorati, uniti, incoerenti, imperfetti e in costante evoluzione.