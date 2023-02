Sempre più relazioni sono in crisi, ma la terapia di coppia non è più un tabù

Fonte: iStock La terapia di coppia funziona?

Lo sogniamo, lo desideriamo e lo inseguiamo, ma quando lo abbiamo tra le mani il rischio di perderlo è sempre in agguato. Stiamo parlando dell’amore, di quel sentimento che è il motore del mondo e che, se vissuto nel modo giusto, riempie di meraviglia le nostre vite.

Ma l’amore, si sa, da solo non basta a far funzionare le cose. Perché questo ha bisogno di attenzioni, di cure e di reciprocità. È forse è proprio perché queste vengono a mancare che le relazioni stanno vivendo quella che è la più grande crisi del secolo.

Lo confermano le esperienze, dirette e indirette, ma anche i dati. Sempre più rapporti sentimentali vivono in bilico su un equilibrio instabile e pericoloso, e i motivi sono tantissimi. Per fortuna, però, la terapia di coppia non è più un tabù e questa può davvero salvare le relazioni.

La terapia di coppia funziona davvero?

Prima è toccato a Chiara Ferragni e Fedez, poi ad altre coppie dello star system a uscire allo scoperto, invitandoci forse a fare lo stesso. Perché lo sappiamo che insabbiare i problemi, o fare finta che questi non esistono, non è mai una buona soluzione. E non lo è soprattutto se in ballo c’è la nostra relazione.

Perché nessuna coppia, anche quella perfetta all’apparenza, può dire a cuor leggero di non aver vissuto momenti poco felici o di non essersi ritrovata a mettere in crisi il rapporto. È normale, è umano. Del resto è proprio la capacità di superare i momenti difficili che rende una coppia sana e longeva.

E a differenza di quanto qualcuno può pensare le cose rotte si possono aggiustare, a meno che il danno non sia irreparabile s’intende, e la terapia di coppia è la conferma di questo. Lo afferma TherapyChat, la piattaforma di psicologia online, che ha rivelato che quest’anno è stato registrato un 78% di richieste in più di terapie di coppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Il perché di questo aumento è facilmente intuibile. La richiesta di un supporto psicologico da parte degli esperti non è più un tabù e, anzi, è segno che la società di oggi è sempre più attenta alle questioni di salute mentale. La terapia di coppia, in questo senso, si inserisce nel contesto come il baluardo per la salvaguardia di una relazione che non funziona più come dovrebbe.

Ma la terapia di coppia funziona davvero? Per rispondervi usiamo i dati pubblicati da EFT Italia che parlano di tassi di miglioramento pari al 70%. Insomma le coppie che si sono affidate a un esperto hanno confermato che questo supporto è stato d’aiuto.

Crisi di coppia: motivi e cause

Con la terapia di coppia sdoganata, quindi, abbiamo tutti accesso a una soluzione per salvare la nostra relazione, o quantomeno a uno strumento che può aiutarci a uscire da una situazione di crisi. Quello che ancora ci chiediamo, però, è quali sono i motivi scatenanti di una crisi di coppia.

Per rispondere alla domanda più gettonata di sempre, ci affidiamo alle parole della dottoressa Giulia Griselli, psicologa del benessere e collaboratrice di TherapyChat. Secondo l’esperta, infatti, i motivi più comuni che si nascondono dietro le crisi di coppia sono legati alla mancata o all’errata comunicazione tra i partner.

Spesso per evitare di entrare in conflitto con il proprio compagno, si ha la tendenza a nascondere i problemi o a non affrontarli, fino a farli diventare troppo pesanti da sopportare. Secondo la psicologa Griselli, però, i conflitti non sono da considerarsi come una causa della rottura e, al contrario, sono proprio quelli che permettono ai partner di conoscersi meglio e di avvicinarsi.

Insomma, la soluzione è quella di parlare e farlo ancora. E se proprio non si riesce a dialogare, allora, terapia di coppia sia.