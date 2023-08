Chiara Ferragni risponde alle (ennesime) voci di crisi con Fedez: il video su TikTok

Chiara Ferragni e Fedez si sono detti addio? È quello che hanno ipotizzato in tantissimi, tra utenti social e giornali, che si sono affrettati nel dare la notizia di una rottura tra i due, dopo un messaggio apparso su Instagram che ha fatto preoccupare i fan. A smentire l’indiscrezione – che in poche ore ha fatto il giro del web – la stessa influencer, che con un video su TikTok ha chiarito la situazione.

Chiara Ferragni, la risposta a tono ai pettegolezzi

È bastata un’innocua frase su Instagram per scatenare una tempesta di pettegolezzi: tutto è partito da una romantica foto scattata al tramonto durante un’escursione a Ibiza, che Chiara Ferragni e Fedez hanno condiviso sui loro profili. Uno scatto che li ritrae mentre si scambiano un bacio, come tanti altri della coppia, se non fosse per la didascalia a corredo, che ha generato parecchia preoccupazione tra i follower.

Il post di Instagram recita infatti “Ciao amore”, frase che ha scatenato centinaia di commenti dal medesimo contenuto. “Ma vi siete lasciati?“, ha scritto qualcuno, mentre un altro utente ha commentato “È palese che ormai non sono più una coppia, lo sanno tutti”.

A molti queste due semplici parole sono apparse come un messaggio in codice che annunciava il loro imminente addio, tanto che la notizia è stata ripresa da testate web nel giro di qualche ora, dando per certa l’ennesima crisi della coppia.

A chiarire la situazione è arrivata proprio Chiara Ferragni, che stanca delle illazioni sul suo conto e sul quello del marito, ha smentito la rottura, replicando a tono con un video su TikTok a tutti quelli che li davano ormai per “spacciati”.

“Ieri ho fatto questa bellissima escursione con Fede – ha detto nel breve filmato l’influencer – e ci hanno scattato questa foto molto romantica al tramonto mentre ci baciamo. Lui l’ha pubblicata e ha scritto come caption “ciao amore”. E oggi vedo mille articoli che vedono questo “Ciao amore” come un addio. Ma in che senso? Vi sembra normale? Non riesco a capire“.

Chiara Ferragni e Fedez, le vacanze a Ibiza

Non è certo la prima volta che i fan gridano a un’allontanamento dei Ferragnez: solo qualche settimana fa l’influencer e il rapper avevano trascorso qualche giorno separati, facendo preoccupare i follower. Chiara aveva partecipato a un tour delle Eolie in catamarano con le amiche, mentre Fedez era in Sardegna con i piccoli Leone e Vittoria.

Ad allarmare i fan la magrezza eccessiva del rapper, che ha fatto subito lasciato pensare a nuovi problemi di salute. Sembra però che si sia trattato di un momento passeggero: la coppia sta trascorrendo delle vacanze di famiglia a Ibiza, dopo aver toccato varie tappe del nostro paese.

Per il loro soggiorno hanno scelto una villa da favola, con un panorama mozzafiato e circondata da un grande giardino, perfetto per vivere insieme ai loro bambini tanti momenti di divertimento all’aria aperta. Presente una piscina a sfioro, un campo da basket, un ampio salone e una pista da bowling privata, perfetta per le serate con gli amici.