Harry a Londra ritrova il sorriso e non sente la mancanza di Meghan Markle

Harry si trova solo a Londra per l'ultima battaglia legale contro l'Associated Newspapers. Non è mai stato così tranquillo e sereno senza Meghan

IPA Harry

Harry è tornato a Londra. Il Principe è stato fotografato mentre si recava in Tribunale per l’ultima battaglia legale contro gli editori del Sun e del Mirror, per niente preoccupato e fiducioso che tutto si risolva al meglio per lui. Ma soprattutto non pare sentire la mancanza di sua moglie Meghan Markle.

Harry a Londra senza Meghan Markle

Negli ultimi giorni si è parlato lungamento del ritorno di Harry in Gran Bretagna e dell’eventualità che sua moglie Meghan Markle potesse accompagnarlo. Una possibilità che riguarderebbe il 2027 e non certo questo viaggio che il Duca del Sussex ha intrapreso per presenziare in Aula all’ultima battaglia legale contro alcuni media britannici, colpevoli stando a lui di aver violato la sua privacy.

Harry non è solo in questa azione legale. Ci sono numerose celeb coinvolte, tra cui l’amico di sua madre Diana, Elton John.

In ogni caso, il secondogenito di Re Carlo è apparso molto sereno e sorridente ai fotografi che lo hanno immortalato mentre si recava in tribunale. Come detto, Harry è solo, perché Meghan non lo ha accompagnato. Il motivo ufficiale come sempre riguarda la sicurezza. Ancora il Principe non ha ottenuto la scorta della polizia per sé e la sua famiglia.

D’altro canto, secondo fonti vicine a Palazzo, Lady Markle ha già dettato alcune condizioni per il suo eventuale rientro in Gran Bretagna che hanno sfiorato l’assurdità secondo gli addetti ai lavori. Tra le varie cose infatti avrebbe preteso una scorta superiore a quella assegnata normalmente ai capi di Stato.

IPA

Harry non sente la mancanza di Meghan Markle

Harry comunque a Londra si trova benissimo anche da solo. L’ultima volta che c’è stato era a settembre 2025 quando si è incontrato con suo padre Carlo per un tè. Quello che si sono detti è ancora top secret, Sua Maestà infatti ha imposto il silenzio al figlio.

In ogni caso, è improbabile che questa volta si vedano. Carlo si trova in Scozia in questi giorni e ha fissato una serie di impegni lì. È improbabile che Harry abbia tempo di raggiungerlo lì e quindi non ci sono i presupposti per un probabile incontro.

Ma il Principe avrà sicuramente organizzato qualche serata coi vecchi amici. Di solito, lo ha fatto nei precedenti brevi soggiorni a Londra. Anche perché è solo e Meghan non costituisce in tal senso un ostacolo. Pare infatti che non sia molto amata dalle vecchie conoscenze di Harry che quindi dopo il matrimonio si è trovato isolato.

Harry, la strategia del video romantico

Intanto, per evitare che nuovi pettegolezzi sulla crisi matrimoniale si diffondano, Meghan ha diffuso un paio di giorni fa un video romantico che la ritrae mentre balla a piedi nudi sul prato con la sua dolce metà. Giusto per chiarire che con Harry le cose vanno a gonfie vele, anche se lei per il momento resta in California e lo lasica affrontare tutto solo la battaglia legale a Londra.