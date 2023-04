Diana Del Bufalo, “chi è il nuovo fidanzato”? La foto che infiamma i fan

Fonte: IPA Diana Del Bufalo

Chi è il nuovo fidanzato di Diana Del Bufalo? È questa la domanda che scuote i fan dell’eclettico volto di Che Dio ci aiuti, presto a teatro con il musical Sette spose per sette fratelli. Tutto per una foto pubblicata dall’attrice sul suo profilo Instagram, che la ritrae felice in compagnia di un uomo. C’è un tag di riferimento per capire di chi si tratti? Macché, la Del Bufalo mantiene la riservatezza che la contraddistingue e lascia solo una simpatica descrizione: “Tu. Tutto. Tu tu ruttutu”. Inutile dire che nei commenti sotto al post i follower della ragazza si sono lanciati in ipotesi, anche molto fantasiose, su chi possa essere il misterioso uomo.

Diana Del Bufalo: “Chi è il nuovo fidanzato?”

I fan della 33enne hanno riempito di cuori e complimenti la coppia, ma una domanda ricorre insistente: chi è lui? Qualcuno ironizza: “Leggo tutti i commenti nella speranza che qualcuno scrive il nome, perché non ho idea di chi sia”. L’ipotesi più verosimile è che si tratti dello stesso ragazzo comparso al suo fianco in un video che lei stessa ha pubblicato nelle sue stories qualche settimana fa, dopo che le riviste di gossip avevano parlato di un flirt tra lei e Pierpaolo Spollon, protagonista anche lui di Che Dio ci aiuti. I due erano insieme a un evento per celebrare il nuovo tour del Cirque de Soleil.

“Alla fine scopriremo che è il fratello”, commenta ironicamente un follower di Diana Del Bufalo, scatenando le reazioni divertite di chi lo legge. L’attrice è infatti molto riservata sulla sua vita privata in questo periodo e benché dalla foto pubblicata faccia trasparire gioia e complicità, non possiamo dare per scontato nulla e non ci sono prove certe che l’uomo sia effettivamente il suo nuovo fidanzato. Alcuni fan hanno proposto anche ipotesi fantasioso: qualcuno nel bel sorriso del ragazzo ha riconosciuto i tratti di Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island, qualcun altro quelli di Kledi, famoso ballerino, ma non c’è dubbio che l’immagine non ritragga nessuno dei due. Insomma, sul nuovo fidanzato di Diana Del Bufalo non ci sono molte informazioni. Quello che sappiamo è che è riccio e che il suo nome dovrebbe essere Patrizio.

Diana Del Bufalo: gli ex dell’attrice

L’ex allieva di Amici è stata ricoperta dall’affetto dei suoi fan nei commenti sotto alla foto in compagnia del suo – probabile – nuovo fidanzato. L’attrice, infatti, molto apprezzata per la sua simpatia e freschezza, sembra non abbia avuto molta fortuna nelle passate relazioni e chi la segue da tempo e ora la vede felice e appassionata non può che rallegrarsene. Nel cuore di Diana Del Bufalo si sono susseguiti nomi molto noti al grande pubblico, primo tra tutti quello di Paolo Ruffini, a cui è stata legata per quattro anni. Una storia lunga e importante, come lei stessa l’ha definita dopo la rottura in un’intervista la magazine Ok Salute, ma la cui fine le ha causato uno sconvolgimento tale da arrivare persino a soffrire di attacchi di panico: “La vera tragedia è stata il modo in cui ho affrontato la fine della storia. Soffrire è normale, si dice. Ma la mia non era una sofferenza accettabile e sentivo che dentro di me qualcosa non andava. Il corpo iniziava a darmi dei segnali che poi ho scoperto essere i tipici sintomi dell’attacco di panico. Era come se mi mancasse l’aria, un senso di morte improvvisa che mi immobilizzava. Non riuscivo a far entrare ossigeno nei polmoni e arrivavo anche al punto di spogliarmi per non sentire quel senso di soffocamento.”

Dopo Ruffini, la Del Bufalo aveva avuto una storia, breve, ma chiacchieratissima, con Edoardo Tavassi, fratello della gieffina Guendalina. Sembra che in una persona così lontana da lei caratterialmente Diana avesse trovato una spalla su cui piangere prima, e sulla quale appoggiarsi e trovare riparo, poi. Per quanto riguarda auguriamo a Diana tutto il bene: il suo animo dolce la guidi facendola amare e continuando a cullarci con la sua carriera in ascesa e i suoi amori riservati.