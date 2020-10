Carlo Conti positivo al Covid, il messaggio su Instagram

editato in: da

Vip positivi al Covid-19, i messaggi di fan e colleghi

Carlo Conti ha comunicato con un post sul suo profilo Instagram di essere risultato positivo al Covid. Il presentatore è praticamente asintomatico ma sotto controllo medico.

Conti scrive su Instagram: “Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid . Sono a casa , praticamente asintomatico , ma sotto controllo medico”. Un messaggio comunque volto a rassicurare i numerosi fan che si sono precipitati a commentare la notizia. “In bocca al lupo, mi raccomando guarisci presto presto!!!”. E ancora: “Noi saremo sempre davanti la tv ad aspettare il tuo ritorno… Auguri “. “Forza Carlo Ti aspettiamo!!!!!!! ❤️”, “In bocca al lupo Carlo”.

Qualcuno si dispiace di non poterlo vedere a Tale e Quale Show e fa gli auguri di pronta guarigione: Noooo, niente Tale e Quale allora domani sera. In bocca al lupo Carlo”. In realtà, il suo programma, Tale e Quale Show, andrà comunque in onda venerdì sera. Carlo Conti lo condurrà da casa sua a Firenze, a quanto riporta La Repubblica.

Molti colleghi vip si associano agli auguri dei fan per una pronta guarigione. Giovanni Ciacci e Caterina Balivo sono tra i primi a scrivere a Conti.

La notizia della positività di Conti arriva qualche giorno dopo quella di un altro famoso presentatore contagiato dal virus, Gerry Scotti. Mentre Mara Maionchi, che ha contratto anche lei l’infezione, è stata dimessa dall’ospedale.