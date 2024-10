Re Carlo, lo scudiero hot Johnny Thompson si fidanza e lo mette di nuovo in ombra

Fonte: Getty Images Johnny Thompson

Johnny Thompson, noto per essere lo scudiero sexy di Re Carlo, ha annunciato il suo fidanzamento con Olivia Lewis. E ancora una volta è riuscito a mettere in ombra il Sovrano, commettendo di nuovo l’errore che gli è costato la carriera.

Johnny Thompson, lo scudiero di Re Carlo si fidanza: l’annuncio

Il tenente colonnello Johnny Thompson, soprannominato “Maggiore Eye Candy” per il suo aspetto affascinante e tenebroso, si è dunque fidanzato e presto convolerà a nozze con Olivia Lewis, dopo aver divorziato dalla prima moglie. Lo scudiero di Re Carlo ha pubblicato l’annuncio del fidanzamento sul Times con queste parole: “È annunciato il fidanzamento tra il tenente colonnello Johnny Thompson, figlio del signor e della signora Alan Thompson di Morpeth, Northumberland, e Olivia Rose, figlia del signor e della signora Simon Lewis OBE di Primrose Hill, Londra”.

È bastato questo trafiletto per suscitare un grande clamore e lasciare molti cuori infranti tra le fan dello scudiero di Carlo, letteralmente stregate da lui. Thompson si è così trovato di nuovo nella posizione scomoda di oscurare il Re. La notizia del suo matrimonio ha fatto più scalpore di qualsiasi altro annuncio di Buckingham Palace. E questo non avrà fatto piacere a Carlo che aveva silurato lo scudiero proprio a causa del suo aspetto attraente.

Re Carlo messo di nuovo in ombra dal suo scudiero

Il fascino di Thompson infatti distraeva l’attenzione dei media e dei sudditi ogni volta che compariva accanto a Carlo e Camilla. Il Re non ha mai sopportato di essere messo in secondo piano, nemmeno quando era Principe del Galles. Questa era una cosa che rimproverava sempre a sua moglie Diana. Anche se il tenente colonnello non ha alcuna responsabilità, il Sovrano ha deciso di demansionarlo lo scorso febbraio. Carlo considerava la sua presenza scomoda, non gli piaceva l’attenzione che riceveva.

Fonte: Getty Images

All’epoca, una fonte del Palazzo dichiarò al Times che, sebbene “restasse il principale scudiero del Re e della Regina”, avrebbe ricoperto un “ruolo più esecutivo e meno rivolto al pubblico“.

Per mesi non si è più sentito parlare di lui, fino alla scorsa estate quando è stato sorpreso con la fidanzata, Olivia Lewis, anche lei alle dipendenze di Carlo e Camilla. È infatti una dirigente delle pubbliche relazioni e si occupava dei Sovrani, mentre suo padre, Simon Lewis, era l’ex responsabile delle comunicazioni della Regina Elisabetta nel periodo successivo alla morte della Principessa Diana nel 1997.

Johnny e Olivia hanno tenuta la loro relazione lontano dai riflettori, ma alla fine sono stati scoperti. E l’annuncio del loro matrimonio ha fatto sensazione. E forse questo causerà un altro scossone nella carriera di lui.

Il tenente colonnello Thompson è legato alla famiglia reale da diversi anni. Dal 2006 fa parte del 5° Battaglione del Royal Regiment of Scotland e in precedenza è stato una delle guardie del corpo più anziane della defunta regina Elisabetta.