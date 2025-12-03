Re Carlo, Camilla perde il suo assistente quando arriva il Presidente tedesco

Re Carlo ha promosso lo scudiero di Camilla che è stato costretto a licenziarsi proprio mentre a Londra arriva il Presidente tedesco

IPA La regina Camilla

La Regina Camilla perde il suo assistente poco prima dell’arrivo del Presidente tedesco a Londra il 3 dicembre. Infatti, lo scudiero di Sua Maestà Oliver Plunket si è licenziato il 30 novembre quando si è recato a Sandringham per presentare le sue dimissioni al Re Carlo e a sua moglie.

Re Carlo, Camilla perde il suo scudiero

Oliver Plunket, considerato uno degli assistenti più sexy del Palazzo, si è dimesso dal ruolo di scudiero della Regina consorte. E Re Carlo non ha potuto fare altro che accettare e lasciarlo andare, anche se Le Loro Maestà accolgono il Presidente tedesco e la First Lady in visita di Stato in Inghilterra dal 3 al 5 dicembre. Anche perché è stato Carlo stesso la causa delle dimissioni.

Le dimissioni di Plunket in realtà nascondono una promozione. Nella Circolare di Corte si legge: “Il maggiore Oliver Plunket è stato ricevuto questa mattina dal Re e dalla Regina dopo aver lasciato il suo incarico di scudiero di Sua Maestà, quando Sua Maestà lo ha investito delle insegne di membro del Royal Victorian Order”, confermando la transizione e la prestigiosa nuova posizione di Plunket.

Re Carlo, chi è Oliver Plunket

Gli scudieri sono ufficiali delle Forze Armate britanniche selezionati per assistere i reali di alto rango nei loro doveri ufficiali. In genere gli incarichi durano in genere circa tre anni. Plunket lavorava per Camilla dal 2022 ed era il suo primo scudiero, dato che è diventata Regina proprio in quell’anno. Da allora è stato al suo fianco in molti momenti importanti. Recentemente aveva accompagnato Carlo e Camilla nel loro viaggio in Vaticano.

Nel dicembre 2023 attrasse l’attenzione dei social per aver appeso delle decorazioni di Natale a Clarence House aiutandosi con la sua spada. Il video divenne presto virale.

Plunket è un ufficiale dei Rifles, il più grande reggimento di fanteria dell’esercito britannico e un’unità di cui la regina Camilla è colonnello in capo. Il 27 novembre, durante un discorso alla cena biennale dei RIFLES Awards presso la City of London Guildhall, ha annunciato che avrebbe lasciato il suo ruolo reale.

Camilla lo ha ringraziato pubblicamente durante il discorso che ha tenuto prima di cena: “Vorrei esprimere un sentito ringraziamento al maggiore Ollie Plunket, che è stato il mio fedele scudiero negli ultimi tre anni e si è distinto in ogni cosa che ha fatto per me”.

Re Carlo, la visita del Presidente tedesco: il programma

Oggi 3 dicembre arrivano a Londra il Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e sua moglie Elke Büdenbender. La coppia è accolta da William e Kate Middleton all’aeroporto di Heathrow per poi accompagnarli a Windsor dove Carlo e Camilla li attendono.

Da programma è previsto il giro in carrozza nel castello, un pranzo e la visita in luoghi simbolo che uniscono Germania e Gran Bretagna e una visita alla Cappella di San Giorgio per rendere omaggio alla tomba di Elisabetta II. Stasera è stato organizzato il banchetto di Stato dove dovrebbe esserci anche Kate.

Il viaggio del Presidente tedesco si concluderà poi con una visita all’Abbazia di Westminster a Londra per deporre una corona di fiori alla Tomba del Milite Ignoto, seguita da visite alla Cattedrale di Coventry e all’Università di Oxford.