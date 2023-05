Come pulire le persiane in alluminio quando sono molto sporche e macchiate

Fonte: iStock Come pulire le persiane in alluminio

Uno dei primi gesti che facciamo ogni mattina è aprire le finestre e cambiare aria: quante volte vi è caduto l’occhio sulle vostre persiane e avete notato che è proprio ora di dar loro una bella pulita? Soprattutto nella parte rivolta all’esterno, sono continuamente esposte alle intemperie, allo smog e ai piccoli insetti che talvolta ci si spiaccicano contro, e tutto ciò lascia inevitabilmente il segno. Come pulire le persiane in alluminio? Scopriamo insieme tutti i rimedi più efficaci, anche contro lo sporco più ostinato e le macchie.

Persiane in alluminio: pro e contro

Le persiane in legno sono sicuramente molto eleganti, ma ormai tantissime persone scelgono l’alluminio: si tratta di un materiale versatile, leggero e al tempo stesso molto resistente, economico (il che non guasta mai!) e ottimo per garantire il massimo isolamento dal caldo e dal freddo, fornendo così un risparmio energetico di tutto rispetto. Insomma, le persiane in alluminio presentano innumerevoli vantaggi. E se state pensando all’estetica, oggigiorno se ne trovano in commercio così tanti modelli da poter personalizzare al meglio la vostra casa.

Un fattore da non sottovalutare è la facilità nella manutenzione di questo tipo di infissi. L’alluminio può infatti essere trattato con prodotti differenti per la sua pulizia, e basta avere solo qualche accortezza in più nel caso in cui si tratti di materiale verniciato. Ad ogni modo, pulire le persiane in alluminio è davvero facile e richiede poco impegno, soprattutto se vi dedicate a questa operazione con una certa frequenza. Vediamo quali sono i trucchi più utili per avere sempre delle persiane splendenti in pochi attimi, anche quando ci sono macchie più difficili da rimuovere.

Come pulire le persiane in alluminio

Come abbiamo visto, dedicarsi alla pulizia delle persiane in alluminio può diventare un gioco da ragazzi. Forse non è un compito poi così divertente, ma rimandare non è mai la soluzione: lo sporco, una volta incrostato, diventa più difficile da rimuovere. In realtà, basta spendere pochi minuti alla settimana per eliminare il grosso della polvere e della sporcizia dai serramenti, così da non dover mai arrivare alla pulizia più approfondita (da fare magari una volta al mese) con macchie e incrostazioni che richiedono olio di gomito.

La pulizia quotidiana

Per mantenere sempre perfette e lucide le vostre persiane in alluminio, dovreste effettuare una rapida pulizia almeno una volta alla settimana. Come fare? Innanzitutto, eliminate la polvere: potete usare semplicemente un piumino o un panno morbido, da passare su tutta la superficie degli infissi. Se le persiane hanno delle lamelle cieche, il compito è decisamente più facile. In caso invece di lamelle orientabili o fisse in posizione aperta, vi servirà un po’ di pazienza in più: potrebbe tornarvi utile un vecchio spazzolino per raggiungere i posti più difficili.

Una volta rimossa la polvere, passate al lavaggio vero e proprio. Preparate un secchio con acqua calda e qualche goccia di detersivo per piatti, immergetevi un panno morbido in microfibra e pulite le persiane su tutta la loro superficie. Passate poi un panno asciutto per eliminare ogni traccia di acqua saponata e per asciugare. In questo modo eviterete di lasciare antiestetici aloni sulle vostre persiane. In alternativa, potete usare il trucchetto della carta di giornale, che si rivela davvero efficace (proprio come sui vetri e sugli specchi).

Persiane in alluminio molto sporche: come fare

Ogni tanto, occorre fare una pulizia più approfondita. E se avete trascurato un po’ la manutenzione ordinaria, probabilmente avrete delle persiane in alluminio parecchio sporche e macchiate. In questo caso, bisogna agire con qualche rimedio più “aggressivo” per riuscire ad eliminare le incrostazioni che si sono accumulate. Per fortuna, bastano pochi ingredienti che sicuramente avrete già in casa per far tornare a splendere i vostri infissi. Scopriamo quali sono le soluzioni migliori e più efficaci, da provare subito.

Alluminio anodizzato

Le persiane in alluminio anodizzato sono trattate in modo da resistere al meglio agli agenti atmosferici. Per pulirle a fondo, dapprima togliete la polvere con un panno morbido inumidito in acqua tiepida, quindi preparate un secchio con acqua calda e scioglietevi alcune scaglie di sapone di Marsiglia (o versatevi un tappo nel caso in cui usiate la formulazione liquida). Bagnate una spugnetta morbida nella soluzione saponata e passatela su tutta la superficie della persiana, insistendo soprattutto nei punti più sporchi. Potete ripetere il procedimento un paio di volte, per rimuovere le macchie più ostinate. Infine, risciacquate con un panno umido e asciugate bene per non lasciare aloni.

Al posto del sapone di Marsiglia, potete usare un altro ingrediente naturale presente in tutte le case: l’aceto di vino bianco. In alternativa, se avete delle macchie o un po’ di sporco incrostato che proprio non vengono via, potete provare con del comune sgrassatore. Spruzzatene un po’ nell’area da trattare, lasciate agire qualche minuto e poi strofinate con una spugna morbida. Risciacquate bene per eliminare ogni traccia di prodotto, quindi asciugate con un panno asciutto. Se volete far splendere le vostre persiane in alluminio, come ultimo passaggio usate un panno morbido bagnato con un po’ di alcool denaturato: lasciatelo asciugare e vedrete la differenza.

Alluminio verniciato

Nel caso in cui le vostre persiane fossero in alluminio verniciato, dovrete fare un po’ più di attenzione. In realtà, oggigiorno anche queste sono realizzate per resistere alle intemperie, tuttavia è meglio adottare qualche precauzione in più. Dopo averle spolverate come di consueto, preparate una miscela composta da un litro d’acqua calda e un paio di cucchiai di bicarbonato di sodio. Bagnate un panno morbido in questa soluzione e strofinate tutta la superficie della persiana. Anche in questo caso, potete ripetere il procedimento sulle macchie più difficili da rimuovere. Se ce ne sono alcune particolarmente ostinate, preparate una crema con acqua e bicarbonato in parti uguali, spalmatela sullo sporco e lasciate agire per 15 minuti. Quindi risciacquate e asciugate.

Un ultimo rimedio utile per pulire a fondo le persiane in alluminio è il vapore, che va bene anche per il materiale verniciato. Dopo aver rimosso bene la polvere, dirigete la bocchetta del vaporetto sulla parte alta della persiana e, pian piano, scendete verso il basso. Il calore dovrebbe rimuovere gran parte dello sporco: non vi resta che usare un panno morbido per eliminare ciò che resta sulla superficie degli infissi e ammirare il lavoro fatto.