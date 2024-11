Kate Middleton e William hanno una casa segreta per la loro massima privacy

La storia tra la Principessa e il Principe del Galles non sarebbe potuta sbocciare se in una riservatissima casa. Il segreto di Kate e William

Fonte: IPA Kate Middleton e William

Il Principe William e la Principessa Kate hanno potuto far sbocciare la loro nascente storia d’amore lontano da occhi indiscreti e dai riflettori dei media trasferendosi insieme in una casa segreta. William e Kate Middleton si incontrarono e si innamorarono, come è noto, a St Andrews. Riuscirono a far sbocciare la loro storia d’amore durante i loro ultimi due anni di università trasferendosi insieme in una casa segreta. La giovane coppia viveva in un alloggio fuori dal campus noto come Balgove House, che permetteva loro di far crescere la propria nuova relazione lontano da occhi indiscreti. Il cottage con quattro camere da letto si trova a Strathtyrum, una tenuta di campagna privata di 400 acri di proprietà di Henry Cheape, un lontano cugino del principe.

La casa segreta di Kate e William

Non solo la proprietà era situata in una zona rurale, ma anche gli agenti di protezione di William vivevano nelle vicinanze, mentre auto della polizia senza contrassegni pattugliavano regolarmente la tenuta. E la loro casa di campagna, situata dietro un grande muro, era dotata di telecamere a circuito chiuso e di porte e finestre a prova di bomba, secondo il MailOnline. Ciò significava che la coppia poteva anche intrattenere i propri amici a casa in privato. E con questo in mente, si dice che William abbia installato un frigorifero per lo champagne per garantire che le bevande fresche fossero prontamente disponibili per i suoi ospiti.

Si sa poco altro degli interni della proprietà, ma le foto esterne rivelano una disposizione bizzarra per la casa in mattoni, con una porta nera posta ad angolo su un lato della casa a forma di L e una dependance che si estende dal lato destro. Il fascino country della casa è ulteriormente esaltato dalle finestre a ghigliottina bianche e dall’edera che adornano l’edificio.

William e Kate ora vivono nell’Adelaide Cottage nel Windsor Home Park con i loro tre figli, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis. La famiglia ha sradicato la propria vita a Londra nell’estate del 2022, trasferendosi a Windsor in favore di un ritmo di vita più tranquillo. Il Principe e la Principessa, tuttavia, non hanno definitivamente salutato la loro residenza londinese all’interno di Kensington Palace, e utilizzano ancora l’Appartamento 1A ogni volta che hanno impegni di lavoro nella capitale.

Le case preferite della Principessa e del Principe del Galles

Ma l’Adelaide Cottage è significativamente più piccolo e meno grandioso dell’appartamento di quattro piani da 20 stanze. La proprietà del XIX secolo con quattro camere da letto, dall’esterno rosa tenue, è convenientemente situata a soli 15 minuti dalla Lambrook School, dove tutti e tre i bambini del Galles sono studenti giornalieri. E permette anche alla famiglia di essere più vicina ai genitori della principessa Catherine, Michael e Carole Middleton, che vivono a Bucklebury Manor nel Berkshire.

A William e Kate piace anche trascorrere del tempo ad Anmer Hall, la casa della famiglia Wales nel Norfolk. Si dice che sia la loro residenza preferita per via della privacy garantita loro dai residenti locali, e William, Kate e i loro figli di solito si recano ad Anmer non appena la scuola finisce per metà trimestre o altre festività.

La Hall ospita la coppia dal 2013, quando ricevettero la proprietà come tardivo regalo di nozze dalla defunta regina Elisabetta.