Il capo dell’estate è il tubino bianco: 8 modelli che ci piacciono e che stanno bene a tutte

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images I migliori tubini bianchi da comprare

Non c’è nulla che ci fa entrare di più nel mood estivo di un abito bianco, meglio ancora se è un tubino. Ed è proprio questo il capo che vedremo ovunque nei prossimi mesi: semplice, ma d’impatto, versatile e perfetto da sfoggiare in tante occasioni diverse dall’aperitivo in spiaggia ad una serata romantica.

Se il tubino nero è un must have nell’armadio di chiunque, considerato un pezzo immancabile in qualsiasi guardaroba, la sua versione bianca non è da meno.

Il little white dress racconta l’estate meglio di chiunque altro, grazie ad un colore che riflette la luce, inoltre trasmette un’idea di semplicità e leggerezza, apparendo al tempo stesso spontaneo e raffinato. Un pezzo ideale per non perdere tempo nelle giornate estive, capace di risolvere in pochi secondi un look, cambiando carattere in base agli accessori scelti.

Tubino bianco Allegra K Abito bianco con scollo a barca

Tubino bianco Sukiglam Abito bianco con pizzo

Tubino bianco Toocool Abito bianco a fascia

Diversamente dal tubino nero, considerato più sensuale e raffinato, l’abito bianco consente tantissime interpretazioni, mutando in base alle occasioni. Può diventare il pezzo centrale in un outfit per la spiaggia oppure per una colazione in centro, ma anche diventare audace per una serata a bordo piscina.

Nel corso degli anni sono tante le celebrity che si sono lasciate stregare dal tubino bianco. Impossibile, ad esempio, non pensare ai Royals, in particolare a Lady Diana, avvistata più volte con un abito bianco super elegante, oppure ad Hailey Bieber che si è lasciata stregare da questo pezzo favoloso.

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Erano gli anni Sessanta quando dive come Audrey Hepburn e Jackie Kennedy decretarono il successo del tubino bianco, rendendolo un simbolo di stile ed eleganza grazie ad un design semplice, capace di seguire le linee del corpo e di esaltarle. Senza maniche e con una lunghezza sino al ginocchio, il tubino bianco si può trovare in tantissimi modelli diversi, da quelli più formali e strutturati a quelli super mini senza spalline, sino agli abiti con fit più morbidi e a quelli decorati con ricami, pizzi o cinture.

Come abbinare il tubino bianco

Come abbinare il tubino bianco? Questo capo, come detto, consente di giocare con accessori e colori diversi. Divertiti a giocare con collane lunghe o bracciali rigidi, aggiungi un tocco di classe co un lungo kimono oppure opta per la combo che non sbaglia mai: scarpe e borsa.

A fare la differenza infatti possono essere proprio le scarpe che scegli di indossare. I sandali con tacco consentono di dare un tocco di eleganza, proprio come le ballerine a punta, mentre i sandali e le mules sono il pezzo chic che ti serviva per regalare modernità e stile.

Anche le borse sono importanti. Punta su un modello lady like con chiusura a scatto se vuoi raccontare un look dal lusso discreto, mentre le borse a secchiello in rafia o sportive sono l’ideale per creare un contrasto che si faccia notare.

Il colore è un altro elemento da prendere in considerazione. Puoi optare per le scale dei bianchi se vuoi realizzare un look monocromatico oppure scegliere il nero, il blu, il beige o il rosa.

Tubino bianco Aieoe Abito bianco con schiena nuda

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