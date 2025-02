La Volta Buona, Edoardo Vianello si difende dalle accuse di Wilma Goich: “Fandonie”

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Edoardo Vianello e Wilma Goich

La recente puntata di La Volta Buona ha visto Edoardo Vianello rispondere alle pesanti accuse mosse da Wilma Goich, sua ex moglie, riguardo la scomparsa della loro figlia Susanna. Un confronto acceso, carico di emozioni e dolore, che ha messo sotto i riflettori un rapporto ormai logoro tra due figure storiche della musica italiana. Tra dichiarazioni forti e repliche altrettanto incisive, il pubblico ha assistito ad una replica che lascia spazio a molte riflessioni.

Edoardo Vianello replica: “Non devo dimostrare a nessuno il mio dolore”

Di fronte alle parole di Wilma, Edoardo Vianello non è rimasto in silenzio. Invitato a La Volta Buona insieme alla moglie Elfrida Ismolli, il cantante ha voluto chiarire la sua posizione, smontando punto per punto le dichiarazioni della sua ex.

“Lei ha detto un sacco di fandonie”, ha dichiarato senza mezzi termini. Secondo Vianello, la lettera di cui parla la Goich non risale a cinque anni fa, ma è stata scritta solo un anno fa.

Un dettaglio non da poco, che cambia la narrazione di un rapporto interrotto da tempo. Ma soprattutto, il cantautore ha ribadito come il suo dolore sia stato vissuto in modo personale e lontano dai riflettori. “Non devo dimostrare a nessuno il mio dolore, mi dà fastidio quando viene spettacolarizzato”, ha affermato con fermezza.

Vianello ha poi raccontato di aver avuto un ruolo attivo nel riconoscere i primi segnali della malattia di Susanna: “Se non mi fossi interessato io, non si sarebbe nemmeno saputo che stava male”, ha sottolineato, spiegando come fosse stato lui a insistere affinché la figlia si sottoponesse a degli esami medici.

Tuttavia, quando la situazione è precipitata e non c’era più nulla da fare, Edoardo ha deciso di allontanarsi: “Non ho avuto la forza. Eravamo in piena pandemia, a trovarla ci potevano andare solo due persone, ho preferito fossero Wilma e suo figlio. Non sarei stato capace di affrontarlo”.

E riguardo alle accuse della Goich di parlar male di lui in televisione? Edoardo Vianello è stato categorico: “Ormai è 50 anni che ci siamo separati, non vedo perché ancora debba discutere di me in tv”. Una stoccata che lascia intendere quanto il loro rapporto sia ormai irrecuperabile.

Le accuse di Wilma Goich: “Aspetto da cinque anni una sua chiamata”

Wilma Goich, ospite di La Volta Buona lo scorso 5 febbraio, ha raccontato con voce spezzata il dolore che porta con sé da quando ha perso la figlia Susanna, venuta a mancare nel 2020 a soli 49 anni a causa di un tumore fulminante. Un dolore aggravato, secondo la cantante, dall’assenza dell’ex marito, Edoardo Vianello, nei momenti più difficili.

“Lui non c’era quando nostra figlia stava male e se n’è andata. Punto”, ha affermato con fermezza. E non solo: secondo Wilma, Edoardo Vianello non ha mai risposto alla lettera che gli aveva scritto dopo la morte della figlia, una lettera intrisa di dolore, che ancora oggi attende una risposta.

“Sono cinque anni che aspetto che alzi il telefono e dica: ‘Come stai, Wilma?’”, ha rivelato la cantante, sottolineando di aver provato nuovamente a contattarlo recentemente, ma senza ottenere alcun riscontro.

La conduttrice Caterina Balivo ha provato a far riflettere l’ospite sulle diverse modalità di elaborazione del lutto, ricordando come, in una passata intervista a Verissimo, lo stesso Vianello avesse spiegato di non aver voluto vedere la figlia negli ultimi istanti per poterla ricordare com’era.

Ma Wilma Goich è stata irremovibile: “Non vieni a salutare tua figlia? Io sono stata onnipresente. Ho dovuto prendere il telefono e dirgli ‘Susanna non c’è più’”.