Louis ruba la scena al Trooping the Colour 2025: non sfugge la richiesta al fratello

Fonte: IPA Louis e George al Trooping the Colour 2025

Il Trooping the Colour 2025? Molto diverso da quello del 2024. Abbiamo visto Kate Middleton sorridente, sfilare in carrozza con i Principini: George, Charlotte e Louis. E proprio “l’impertinente Louis”, così lo chiama la stampa anglosassone, ha rubato la scena a tutti. L’atmosfera è festosa, ma non priva di preoccupazioni per la salute di Re Carlo III. E se oggi la Principessa del Galles ha ripreso parte dei suoi doveri, vederla felice al fianco dei figli è stato un balsamo per il popolo inglese. E, a proposito, proprio George e Louis hanno dimostrato pubblicamente il loro legame. E una richiesta… ma procediamo per punti.

Louis, la richiesta al fratello George al Trooping the Colour 2025

Al Trooping the Colour 2025, il Principe Louis è stato, come sempre, tra i più attenzionati dalla stampa: è lui “l’impertinente”, che strappa un sorriso, e che ricorda – davvero – molto il Principe Harry da bambino, per la personalità dirompente. Al fianco di George, futuro erede al Trono, sempre composto, e la sorella Charlotte, con un look matchy matchy con mamma Kate, non si è lasciato sfuggire una delle sue domande. E posta proprio al fratello George.

Il “vivace” fratello minore, secondo un’esperta, ha chiesto: “Dovrei salutare?”, e George ha risposto: “Dipende da te, non riesco a credere a quanto faccia caldo”. E Louis, alla fine, ha detto: “Facciamolo insieme“. Uno scambio tenerissimo tra fratelli, in una calda e soleggiata giornata londinese in cui si è svolta la tradizionale parata del Re. Si festeggia dunque il suo compleanno, ma non coincide con la data reale (è nato il 14 novembre).

Il legame tra George e Louis

La parata annuale del Trooping the Colour è uno degli eventi più importanti: sono attesi i membri della Famiglia Reale al gran completo. Ovviamente, assenti il Principe Harry e Meghan Markle, che snobbano ormai da tempo l’evento. Ed è stato meraviglioso vedere la Principessa del Galles sfoggiare grandi sorrisi in pubblico, rispetto all’anno scorso, in cui era apparsa visibilmente più cupa.

Ma è anche vero che il merito di portare una ventata di freschezza alla Monarchia va a loro: ai piccoli Principini. Forse Louis non è ancora profondamente consapevole del suo ruolo all’interno della Famiglia Reale, ma, anno dopo anno, è sempre stato al centro di qualsiasi evento. Perché è spontaneo, come tutti i bambini dovrebbero essere (ha compiuto 7 anni il 23 aprile).

Durante la tradizionale sfilata in carrozza, Louis ha fatto ridere il fratello George, che per contenersi si è persino portato le mani sul volto, nascondendosi. Si potrebbe essere più teneri di così? In carrozza con loro era presente mamma Kate, oltre che la sorella, la Principessa Charlotte. Il Principe William, tuttavia, ha preso parte alla parata a cavallo, insieme alla Principessa Anna e al Duca di Edimburgo, il Principe Edoardo.

Come nel 2024, anche quest’anno, invece, Re Carlo III ha partecipato al Trooping the Colour in carrozza e non a cavallo. Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph, Carlo avrebbe un tumore incurabile. E William e Kate si starebbero “preparando in sordina”, per trasmettere un segno di stabilità al Paese.