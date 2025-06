William, le dolcissime foto con i principini per la Festa del papà

Fonte: Getty Images William e Louis

Due scatti tenerissimi quelli diffusi dagli account social dei Principi del Galles in occasione della Festa del papà. Il Principe William ha posato con i tre figli, George, Charlotte e Louis diffondendo delle foto che mostrano il lato più dolce della Famiglia Reale.

Il Principe William e i figli insieme per le foto della Festa del papà

All’indomani del Trooping The Colour, che ha visto protagonisti proprio i piccoli della Famiglia Reale, gli account social dei Principi del Galles hanno condiviso con il mondo due scatti tenerissimi che ritraggono William con i suoi tre figli, George, Charlotte e Louis, in occasione della Festa del papà.

Una festa speciale per il Principe William, che rispetto allo scorso anno – quando a scattare era stata Kate Middleton, appena ritornata in pubblico dopo la diagnosi del cancro – ha potuto mostrare il suo sorriso più bello in compagnia dei suoi bambini (tutti vestiti in pendant, ça va sans dire). Nella prima istantanea i tre principini, sorridenti e raggianti, sono abbracciati al futuro Re, mentre guardano dritto verso l’obiettivo di Josh Shinner, fotografo di fiducia della Famiglia Reale, lo stesso che aveva immortalato il piccolo Louis in occasione del suo settimo compleanno.

Ma è il secondo scatto quello che fa sciogliere il cuore: i principini che abbracciano il padre e ridono mentre giocano insieme sull’erba della tenuta di Norfolk. La foto in bianco e nero mostra un ritratto impensabile fino a qualche anno fa, che oggi sta diventando sempre più frequente: quello dei Principi del Galles e dei loro bambini immortalati come una qualsiasi altra famiglia, in un momento di tenerezza condivisa.

Come da tradizione, non poteva mancare l’augurio dei piccoli: “Buona festa del papà!”, recita la didascalia, che suggerisce anche il prima (lo scatto ufficiale) e il dopo dello shooting fotografico (quello rubato). “Ti amiamo, G, C & L”.

I principini protagonisti del Trooping The Colour 2025

Come da tradizione, i grandi protagonisti del Trooping The Colour sono stati i Principini George, Charlotte e Louis. La dolce Principessa è apparsa in perfetta armonia con mamma Kate, regalando una dolcissima immagine madre-figlia fatta di complicità e sorrisi.

Ma il più “impertinente”, come sempre, è stato il piccolo della Famiglia, Louis, dalla personalità dirompente, che ci ha già abituato a dolcissime rotture del protocollo. Secondo un’esperta reale, il Principino avrebbe chiesto al fratello maggiore: “Dovrei salutare?”. George avrebbe risposto: “Dipende da te, non riesco a credere a quanto faccia caldo”. E Louis, alla fine, avrebbe detto: “Facciamolo insieme“. Un tenerissimo scambio di battute che mostra il loro legame.

L’omaggio di Re Carlo al Principe Filippo

Anche Re Carlo ha voluto condividere un dolce omaggio per la Festa del Papà, pubblicando una foto con il Principe Filippo mentre spinge sull’altalena un Principe Carlo ancora bambino insieme alla Principessa Anna, con dei bellissimi ricci biondi. Non poteva mancare anche il tributo della Regina Camilla al padre, ritratto insieme a lei in abito da sposa.

“A tutti i padri, ovunque siano, una buona festa del papà”, le toccanti parole che accompagnano i due scatti.