Cuore, cosa rischia la donna se reni e metabolismo non funzionano

In Italia sono 24 milioni le persone che convivono con almeno una malattia cronica; di queste, 11,6 milioni con la condizione cardio-renale-metabolica (CRM) e 4 milioni con una forma di danno renale cronico. Molte sono donne.
Assieme al Professor Pasquale Perrone Filardi, Presidente della SIC – Società Italiana di Cardiologia, cerchiamo di capire quali sono i segnali d’allarme cui prestare attenzione, quali test fare per riconoscere le situazioni a rischio e soprattutto in quali epoche della vita occorre la massima attenzione. Ricordando che la prevenzione è fondamentale per proteggersi dall’infarto e non solo.