Cuore, cosa rischia la donna se reni e metabolismo non funzionano

Il Professor Pasquale Perrone Filardi, Presidente della SIC - Società Italiana di Cardiologia, ci spiega quali sono i segnali d'allarme e i test da fare.

Laureato in medicina e Chirurgia ha da subito abbracciato la sfida della divulgazione scientifica: raccontare la scienza e la salute è la sua passione. Ha collaborato e ancora scrive per diverse testate, on e offline.

In Italia sono 24 milioni le persone che convivono con almeno una malattia cronica; di queste, 11,6 milioni con la condizione cardio-renale-metabolica (CRM) e 4 milioni con una forma di danno renale cronico. Molte sono donne.

Assieme al Professor Pasquale Perrone Filardi, Presidente della SIC – Società Italiana di Cardiologia, cerchiamo di capire quali sono i segnali d’allarme cui prestare attenzione, quali test fare per riconoscere le situazioni a rischio e soprattutto in quali epoche della vita occorre la massima attenzione. Ricordando che la prevenzione è fondamentale per proteggersi dall’infarto e non solo.

Le indicazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a scopo informativo e divulgativo e non intendono in alcun modo sostituire la consulenza medica con figure professionali specializzate. Si raccomanda quindi di rivolgersi al proprio medico curante prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione riportata e/o per la prescrizione di terapie personalizzate.