Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re: delusione Harry

Carlo e Camilla sono tornati a Sandringham dopo un pernottamento a Londra, a Clarence House, per permettere al Re di sottoporsi al trattamento contro il cancro. Ma su di lui c’è sempre l’ombra di Harry che non perde occasione per comportarsi come una scheggia impazzita.

Carlo è stanco

Le foto scattate a Carlo al suo rientro a Londra mostrano il Sovrano stanco e piuttosto provato. Sua Maestà non ha voluto tenere nascosta la malattia ai sudditi. Ha scelto un rapporto trasparente con il suo popolo, differentemente dal passato quando la Famiglia Reale era distaccata dal Paese e niente di privato doveva trapelare al di fuori delle mura del Palazzo.

Ma Carlo è forte e positivo. Lo dicono i suoi amici e le persone che meglio lo conoscono. Lo dice anche Camilla che non si è fatta problemi a parlare del cancro che ha colpito il marito e ha commentato che “va bene, considerate le circostanze”. Dunque, inevitabilmente qualcosa nella quotidianità del Sovrano è cambiata e le foto realizzate mentre è in auto con la Regina lo dimostrano, sguardo e sorriso sono spenti.

Camilla, dal canto suo, cerca di resistere e si adopera per portare avanti i doveri della Corona. In questo si è dimostrata una persona molto pratica che non si abbatte facilmente, ma sa essere di supporto. William avrebbe potuto fare di più se non fosse che anche Kate Middleton è convalescente dopo aver subito un’operazione all’addome piuttosto impegnativa.

Harry va in Canada e delude

Chi invece sembra non cambiare mai è Harry. La visita lampo a Londra all’indomani della notizia del tumore di suo padre Carlo ha fatto sperare in molti in una riconciliazione, anzi si è intravista la possibilità che il Duca del Sussex potesse tornare sui propri passi e rientrare nella Famiglia Reale. Ma non sarà così.

Di fatto, il colloqui con Carlo è durato solo 45 minuti, durante i quali si dice abbia preteso che Camilla non fosse presente. Harry e la Regina consorte non vanno d’accordo. Poi è subito ripartito senza nemmeno cercare di contattare suo fratello William o Kate.

Tornato in California ha tenuto un atteggiamento indifferente verso Carlo. Durante un discorso pubblico non ha fatto cenno alla malattia del padre, ma si è limitato a fare battute scherzose.

Poi a sorpresa ha cambiato il sito ufficiale suo e di Meghan Markle parlando anche della Famiglia Reale senza però avvisare di tali modifiche e senza ovviamente chiedere il permesso.

Ora è in Canada con la moglie per gli Invictus Games. Ci si attende che la coppia si prenda tutta la scena, ostentando sorrisi e look griffati, almeno da parte di Meg che ha condiviso una nuova foto ufficiale senza Harry.