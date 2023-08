“Il Paradiso delle Signore”, Giulia Arena si sposa: è stata lei a fare la proposta

Fiori d’arancio in vista per Giulia Arena. L’ex Miss Italia, oggi attrice in carriera, ha annunciato su Instagram che sposerà presto il fidanzato storico, l’avvocato Anton Giuseppe Morra al quale è ormai legata da svariati anni. La protagonista de Il Paradiso delle Signore, soap opera di successo di Rai Uno dove l’Arena presta il volto a Ludovica Brancia di Montalto, ha condiviso sul suo account social uno scatto dell’anello di fidanzamento e svelato che è stata lei a fare la proposta di matrimonio.

“Il Paradiso delle Signore” Giulia Arena e la proposta di matrimonio al fidanzato

“Dobbiamo dirvi una cosa…(LUI) HA DETTO SI 💍 (perché sono stata io a fare la proposta, ma questa è una storia che un giorno vi racconteremo)”, ha scritto Giulia Arena su Instagram, postando una foto del prezioso anello di fidanzamento. La proposta di matrimonio è avvenuta a Venezia, come rivelato in una storia in cui l’attrice appare insieme al futuro marito: “Ci siamo ritagliati 24 ore a Venezia, un piccolo sogno”.

In realtà già lo scorso anno la bella siciliana classe 1994 aveva annunciato la voglia di convolare presto a nozze. In un’intervista rilasciata a DiPiù aveva infatti confessato: “Il mio fidanzato vorrebbe che facessi io la proposta di nozze. Ha anche già scelto l’orologio che desidera come dono di fidanzamento. Mia madre è convinta che sarò io a cedere. Il matrimonio è un mio grande desiderio, perché ho le basi per poterlo fare”.

In quell’occasione l’ex modella aveva ammesso di aver iniziato a pensare all’abito bianco e a dei figli solo dopo l’incontro con Anton Giuseppe Morra. Prima di conoscere il ragazzo Giulia Arena era molto concentrata su se stessa e sul suo percorso lavorativo. Nel 2013 la vittoria a Miss Italia, avvenuta quando era solo una studentessa di Giurisprudenza. Dopo il suo ingresso nel mondo dello spettacolo ha mollato l’Università per darsi da fare prima come modella e conduttrice, poi come attrice.

“Il Paradiso delle Signore”: chi è il futuro marito di Giulia Arena

Anton Giuseppe Morra, il futuro marito di Giulia Arena, è un avvocato siciliano di 31 anni. Ha conosciuto l’ex Miss Italia all’Università: l’attrice ha frequentato per un breve periodo la Facoltà di Giurisprudenza del Sacro Cuore di Milano prima di dedicarsi completamente allo showbiz.

La coppia è unita da quasi dieci anni e convive nel capoluogo meneghino. Morra è specializzato in diritto civile ed è una persona molto riservata. La stessa Giulia Arena si è sempre tenuta alla larga da gossip e scandali e per amore di Anton Giuseppe non ha esitato a fare dei sacrifici.

Negli ultimi anni l’attrice non ha avuto problemi a fare la pendolare tra Roma, dove viene girato Il Paradiso delle Signore, e Milano, dove vive appunto con il suo fidanzato. “Lo faccio a cuor leggero perché è più quello che guadagno che quello a cui rinuncio”, aveva dichiarato una volta Giulia, ora pronta a giurare amore eterno al suo Anton Giuseppe.

“Il Paradiso delle Signore”: Giulia Arena fuori dalla serie Rai

Oltre all’imminente matrimonio c’è un altro grande cambiamento nella vita privata di Giulia Arena: la giovane non farà più parte del cast de Il Paradiso delle Signore. O almeno non sarà presente nella prossima stagione, in partenza su Rai Uno a settembre. “Ludovica quest’anno non farà parte del Paradiso, ma non è stata una mia volontà abbandonare. È stata una scelta autoriale che io rispetto”, ha spiegato di recente sui social network. In futuro non è escluso però un ritorno del personaggio che, nonostante il suo amore per Marcello Barbieri, alla fine ha scelto di sposare il ricco Ferdinando di Torrebruna.