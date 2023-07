Miss Italia racconta l’Italia: come candidarsi per diventare Miss Social

Fonte: Getty Images Miss Universo 2023, R’Bonney Gabriel è la più bella del mondo

Il concorso di Miss Italia è da sempre uno degli eventi più attesi e seguiti del panorama italiano, dove bellezza, eleganza e personalità delle partecipanti sono messe in mostra. Quest’anno c’è però una novità. Ecco che per abbracciare le nuove tendenze e interagire con il pubblico in modo più diretto nasce Miss Italia Social. Questa sarà una vera e propria una “vetrina virtuale” dedicata alle concorrenti e ai luoghi d’Italia, dove la bellezza si sposa con l’amore per il territorio.

Fonte: Getty Images Europe

Che cos’è Miss Italia Social

“Miss Italia Racconta l’Italia” è un’originale iniziativa che consente alle concorrenti di condividere la bellezza dei luoghi amati e vissuti in un viaggio virtuale attraverso i social media. L’obiettivo del progetto è quello di rivelare le meraviglie del nostro Paese attraverso gli occhi delle partecipanti che, utilizzando piattaforme come Instagram, pubblicheranno video dedicati al loro territorio. Il coordinatore delle attività digitali del Concorso, Enzo Rimedio, è stato il promotore di questa iniziativa che ha riscosso grande successo e apprezzamento da parte del pubblico e delle concorrenti.

Come si partecipa

La partecipazione a Miss Italia Social è riservata alle concorrenti regolarmente iscritte al concorso Miss Italia e che abbiano partecipato ad almeno una selezione territoriale nella propria regione, anche senza aver ottenuto un pass per le finali regionali. Per candidarsi, le ragazze dovranno seguire alcuni semplici passi:

Pubblicare un Reel su Instagram, della durata massima di 90 secondi, dedicato a un luogo caratteristico della loro città o località. Compilare il modulo online, presente nella descrizione del progetto “Miss Italia Racconta l’Italia”, indicando le proprie generalità e il link del Reel pubblicato su Instagram. Avere il profilo Instagram pubblico, poiché non è consentito partecipare con un profilo privato. Iniziare il video con la frase “Sono NOME COGNOME e mi candido a Miss Italia Racconta l’Italia per la regione XYZ”. Utilizzare i tagname @missitalia e @missitaliaregionediappartenenza nella didascalia del video. Includere gli hashtag #missitalia e #missitaliaraccontaitalia nella didascalia del video.

I criteri di valutazione

La commissione tecnica, nominata da Miren srl, l’organizzatore del concorso Miss Italia, valuterà ogni Reel pubblicato dalle concorrenti e assegnerà il titolo di Miss Italia Social per ogni regione. La valutazione terrà conto dell’abilità delle ragazze nel costruire uno storytelling coinvolgente basato sulla capacità di produzione visiva del video e sulla narrazione verbale utilizzata. Il luogo scelto per il video non deve necessariamente essere famoso, ma deve essere caratteristico e rappresentativo del territorio.

I premi in palio

Le vincitrici di ogni regione riceveranno il prestigioso titolo di Miss Italia Social e avranno l’opportunità di accedere alle prefinali nazionali. Inoltre, le Miss Social di ogni regione saranno premiate con una borsa di studio offerta dalla scuola di formazione Digital Coach, che permetterà loro di fruire di corsi specializzati in digital marketing. Il titolo di Miss Italia Social è un’importante opportunità per le concorrenti di far emergere il loro talento e la loro passione per il territorio, oltre a creare una connessione unica con il pubblico e i fan.

Miss Italia Social 2022: Sara Pilla

Sara Pilla, la giovane gondoliera di Venezia, ha vinto il titolo di Miss Italia Social 2022 grazie al suo creativo e genuino Reel su Instagram. Con la sua personalità positiva e la passione per la creatività, Sara ha conquistato il titolo nazionale e ora si prepara a raccontare i retroscena e le emozioni della finale di Miss Italia 2022 a Roma insieme al team digitale del concorso. Sara ha dimostrato la sua abilità musicale, essendo una cantante e musicista, e il suo interesse per la moda. La sua famiglia è uno dei valori più importanti per lei, e nel suo video, ha condiviso il legame speciale con i suoi cari. Sul sito ufficiale di Miss Italia si legge una sua frase: “La famiglia per me è fondamentale, uno dei motivi per cui mi alzo la mattina sono loro. Mio papà è il ‘guerriero’ che non si arrende di fronte a nulla. Mia mamma ‘l’artista’, sappiamo tutti che gli artisti ragionano con il cuore ed è questo che le ha permesso di crescermi nella bellezza della semplice purezza in ogni gesto che si compie”.