Vittorio Sgarbi commenta la decisione del giudice: “Esagerato, ma resto ottimista”

Vittorio Sgarbi commenta la decisione del giudice

Nella serata di ieri, Vittorio Sgarbi ha commentato la decisione del giudice sull’assegnazione di un amministratore di sostegno. La richiesta, avanzata dalla figlia Evelina, è stata accolta solo in parte e il critico d’arte si dice “ottimista”, nonostante ritenga “esagerato” quanto concluso in tribunale. Lo ha affermato in una dichiarazione rilasciata a Il Giornale, nella quale ha sottolineato l’importanza del supporto datogli dalla famiglia e dalla compagna Sabrina Colle.

Il commento di Vittorio Sgarbi sulla “super perizia medica”

Com’è noto, la giudice Paola Scorza ha ritenuto non opportuna l’assegnazione di un amministratore di sostegno per Vittorio Sgarbi, richiesta avanzata in tribunale dalla figlia Evelina, preoccupata per lo stato di salute del padre in seguito alla brutta depressione che lo ha colpito negli scorsi mesi.

Il critico d’arte si dice “ottimista” ma ritiene “esagerato” affidare tutto a una “super perizia medica”: “Per la gestione straordinaria e personalissima delle sue cose – personali e patrimoniali – per valutare la capacità del Professore su questi aspetti, è necessaria una super perizia medica, affidata a una professionista che nei prossimi giorni deciderà se Vittorio Sgarbi potrà essere autonomo anche su questa parte straordinaria”, così ha deciso Scorza.

“La scelta del giudice riconosce ogni mia ordinaria capacità e il valido supporto affettivo, e della mia compagna e della mia cerchia familiare, che mi sono state presenti e vicine quale valido e caldo supporto – ha commentato Sgarbi a Il Giornale -. Resto ottimista, ma trovo esagerato lo scrupolo del giudice di rimettere la valutazione a un perito nominato dal tribunale, seppur limitatamente ad atti personalissimi o di straordinaria amministrazione”.

“È ingiusto – prosegue il critico d’arte -, perché attraversare un periodo di depressione non significa non essere in grado di compiere scelte consapevoli, sia di carattere patrimoniale sia affettivo. Anzi, a volte momenti del genere aiutano a capire con maggiore chiarezza chi ci vuole davvero bene. Io posso ringraziare la mia compagna, Sabrina Colle, e mia sorella, Elisabetta, e con loro pochi amici”.

La reazione della figlia Evelina

Per Evelina Sgarbi, che ha sempre ribadito di aver preso la decisione di procedere per vie legali a favore del padre ed esclusivamente per il suo bene, è stata una vittoria a metà. “Raggiunto questo importante risultato, attendiamo sereni e fiduciosi l’esito della perizia con la consapevolezza di aver fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità per andare incontro alle legittime preoccupazioni di sua figlia Evelina Sgarbi e la soddisfazione di aver ottenuto un provvedimento che, contrariamente al contenuto della campagna d’odio mediatico scatenato ai danni di Evelina, mirava e mira ad esclusiva tutela ed interesse del professore Sgarbi”, questo il commento dell’avvocato Lorenzo Iacobbi riportato da Repubblica.

“Finalmente oggi è arrivato un primo importantissimo segnale che lascia ben sperare per quanto riguarda la salute di mio padre e la tutela della sua capacità di comprendere gli effetti di scelte straordinarie inerenti l’esercizio dei suoi diritti personalissimi – ha commentato Evelina -. Finalmente dopo mesi di macchina del fango contro di me e contro di chi mi è stato vicino, dopo interminabili giorni di guerra con insidie, tranelli, battutine, intimidazioni e calunnie verso di me, di mia madre, e di coloro che mi stanno supportando con grande impegno e generosità, con tanto di telefonate contro per provare a tacitarmi e a mettermi in cattiva luce, ecco un primo importante segnale che fa ben sperare”.

