Pattinaggio di figura alle Olimpiadi 2026, quando vedere l’ultima gara femminile: la programmazione

IPA Lara Naki Gutmann

L’Italia del pattinaggio sta vivendo giorni che ricorderemo a lungo. Due ori firmati Francesca Lollobrigida, l’argento nella staffetta femminile, l’oro nella staffetta mista e quello nell’inseguimento a squadre maschile: alle Olimpiadi invernali 2026 la velocità ci ha fatto esultare, emozionare, persino commuovere. Ora però lo sguardo si sposta nuovamente sul pattinaggio di figura, che non ha brillato allo stesso modo, perché resta un’ultima occasione per salire sul podio dopo il prezioso bronzo conquistato nel team event. È il momento del programma libero femminile, ed è qui che si gioca l’ultimo sogno con Lara Naki Gutmann.

Olimpiadi 2026, l’ultima gara del pattinaggio di figura

Il pattinaggio di figura non ha dato i risultati sperati fino a ora per l’Italia in queste Olimpiadi 2026. Certo, il bronzo nel team event è stato un momento incredibile e molto importante per la squadra, ma nel singolo maschile e nelle gare di coppia la Nazionale non ha brillato. Oggi è la giornata decisiva per riuscire a portare a casa una medaglia in questa disciplina che è una delle più amate degli sport invernali e nella quale sappiamo emozionare come pochi altri.

Sta tutto nelle mani di Lara Naki Gutmann che giovedì 19 febbraio si esibirà nel libero individuale femminile alla Milano Ice Skating Arena, competizione che fa calare il sipario sul pattinaggio artistico. Dopo il programma corto, che ha disegnato una classifica serrata ai piani alti, tutto può ancora succedere. Le prime della graduatoria sono racchiuse in pochi punti e ogni salto, ogni combinazione, ogni passo coreografico potrà fare la differenza.

Le favorite arrivano agguerrite e consapevoli della posta in palio. A guidare il gruppo c’è il Giappone con Ami Nakai che ha incantato tutti con una coreografia impeccabile, seguita da Kaori Sakamoto. In terza posizione provvisoria troviamo invece l’americana Alysa Liu mentre l’italiana si trova in 16esima posizione con un punteggio di 61.56. Ma le Olimpiadi sono imprevedibili e fino all’ultimo non si hanno certezze. Lo stress e la pressione sono tanti e si fanno sentire, lo ha dimostrato uno dei favoriti di questi Giochi Invernali, Ilia Malinin.

Lara Naki Gutmann, quando vedere la gara

Per noi il centro della scena ha un nome preciso: Lara Naki Gutmann. È lei l’unica azzurra in gara nel singolo femminile, ed è su di lei che si concentra l’attesa di chi spera in un finale da ricordare. Dopo un corto complicato, chiuso lontano dalle prime posizioni anche a causa di un elemento che non ha portato il punteggio sperato, Gutmann è chiamata a una prova di orgoglio e riscatto. Il programma libero è infatti l’occasione per dimostrare personalità, grinta e per raccontarsi attraverso la musica trasformando la tensione in energia.

Il pattinaggio di figura alle Olimpiadi 2026 per l’Italia passa anche da qui. Dopo le medaglie nella velocità e il bronzo nel team event, sarebbe il coronamento perfetto aggiungere un’altra gioia al medagliere. È difficile? Certo. È impossibile? Mai dire mai, soprattutto quando in palio c’è l’ultima gara olimpica individuale. L’appuntamento è alle ore 19.00 con la diretta dall’Ice Skating Arena di Milano su Rai 2 e Rai Sport.