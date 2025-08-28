George Clooney ieri e oggi, com’è cambiato l’attore da ER a Venezia 2025

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Quando nel 1994 apparve per la prima volta in televisione nei panni del dottor Doug Ross in ER – Medici in prima linea, George Clooney non era ancora il divo internazionale che conosciamo oggi. All’epoca aveva poco più di trent’anni e una lunga serie di parti secondarie alle spalle, spesso poco memorabili, che avevano ritardato l’accesso al vero successo. Con il camice addosso e il sorriso sornione, riuscì però a catturare subito l’attenzione del pubblico, imponendosi come il sex symbol televisivo della seconda metà degli anni Novanta. E che non abbiamo mai dimenticato.

L’epoca di ER

Il personaggio di Ross era affascinante, ribelle e al tempo stesso fragile: un pediatra del pronto soccorso di talento, ma spesso in conflitto con le regole dell’ospedale. La serie rese Clooney una star globale e lo lanciò a Hollywood, aprendo la strada a ruoli cinematografici più ambiziosi. Già in quegli anni emergevano due tratti che sarebbero rimasti costanti nella sua carriera: la naturale eleganza e una certa ironia mai ostentata, che lo hanno reso diverso da tanti altri attori della sua generazione.

Lasciata la serie nel 1999, George Clooney si sposta definitivamente sul grande schermo, dove riceve le prime soddisfazioni. Da Batman & Robin (un insuccesso che lui stesso non ha mai esitato a criticare) a film che lo hanno consacrato, come Out of Sight di Steven Soderbergh e soprattutto la saga di Ocean’s Eleven. In quel decennio l’attore diviene simbolo di fascino e intelligenza, cifre stilistiche che lo caratterizzano ancora oggi. Parallelamente si afferma anche come regista, mostrando un interesse per progetti politici e impegnati, come Good Night, and Good Luck.

Clooney oggi

Oggi George Clooney ha superato i sessant’anni e conserva ancora lo stesso fascino, anche se il tempo ha naturalmente modificato il suo aspetto. I capelli, un tempo scuri, sono ormai completamente argentati e portati con disinvoltura; le linee del volto raccontano un uomo che non ha mai ceduto a eccessi di chirurgia estetica. L’immagine pubblica è quella di un attore maturo che ha scelto di valorizzare la propria età invece di combatterla, guadagnandosi così un rispetto raro a Hollywood.

Al cambiamento estetico si accompagna quello personale: dopo anni da scapolo incallito, Clooney ha sposato l’avvocata Amal Alamuddin nel 2014, costruendo una famiglia lontana dalle cronache scandalistiche. Questa scelta ha contribuito a rafforzarne la reputazione di uomo elegante e consapevole, che sa contenere il successo in modo che non guasti la sua vita pubblica.

Un divo senza tempo

Se riguardiamo oggi le puntate di ER, possiamo ritrovare di certo un Clooney agli esordi, giovane e irresistibile, ma allo stesso tempo carismatico, un tratto della sua personalità che è sempre stato evidente. Il confronto con l’attore di oggi rivela un percorso coerente, fatto di evoluzione e maturità: da promessa televisiva a divo del cinema, fino a regista impegnato e figura pubblica rispettata.

Il suo arrivo al Lido per la Mostra del Cinema di Venezia non ha fatto che confermare questa parabola che continua a correre verso l’alto. Per il suo arrivo in laguna ha scelto un completo casual che precede l’eleganza del red carpet, che ha accompagnato a un paio di occhiali con le lenti azzurre perfetti per la forma del suo volto. E che la Biennale abbia inizio.