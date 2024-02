Fonte: IPA Guido Crosetto

Nella notte del 13 febbraio 2024 Guido Crosetto è stato ricoverato d’urgenza in ospedale per probabile pericardite. Prima si è presentato da solo al Pronto Soccorso del San Carlo di Nancy a Roma, e nelle ore successive il dolore è peggiorato, richiedendo l’intervento immediato del personale ospedaliero. Politico italiano, attuale ministro della Difesa, è nato a Cuneo il 19 settembre 1963: è stato sposato due volte, la prima con una pallavolista originaria della Repubblica Ceca (dall’unione è nato un figlio nel 1997) e nel 2015 è convolato a seconde nozze con Gaia Saponaro, con cui ha avuto due figli.

Chi sono i 3 figli del ministro Guido Crosetto

Nato da una famiglia di industriali piemontesi, Guido Crosetto ha avviato la sua carriera politica prima nella Democrazia Cristiana e solamente in seguito in Forza Italia (dal 2000). Il suo nome risulta tra i fondatori di Fratelli d’Italia, e nel governo Meloni ricopre la carica di ministro della Difesa. Dopo il diploma, ha frequentato dal 1982 al 1987 la facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Torino, ma non si è mai laureato.

Si sa ben poco dei figli di Guido Crosetto, che mantiene il massimo riserbo sulla sua vita privata. Le informazioni disponibili provengono dallo stesso ministro, che su X (ex Twitter), ha scritto nel 2019: “Ho un figlio di 22 anni, Alessandro. Frequenta la Luiss. È un bravo ragazzo, studia, tra poco finirà la triennale, bene e con i tempi giusti. Lo hanno ammesso alla magistrale. Poi ho una figlia di 5 anni e mezzo ed uno di 4 (si chiama Leon, n.d.r.). Lei, Carole, è un terremoto”.

Chi è la seconda moglie Gaia Saponaro

Da anni è al suo fianco: Gaia Saponaro è l’attuale moglie del ministro Guido Crosetto. Anche in questo caso il ministro non ha mai condiviso particolari dettagli della sua vita privata, ad eccezione di un augurio di compleanno. “Buon compleanno alla mia compagna di vita e di strada, da 16 lunghissimi e straordinari anni”. La Saponaro si è sempre contraddistinta per la sua passione verso la ginnastica artistica, così come gli scacchi. Al contrario del marito, il suo curriculum presenta ben due lauree, una in Economia Aziendale e l’altra in International Management. Inoltre, ha anche conseguito un Master in Business Administration. Vanta un riconoscimento prestigioso, ovvero il secondo livello di WSET award in wines.

Ha avuto due figli insieme a Guido Crosetto (Leon e Carole). Dopo aver studiato a Londra, ha lavorato a Hong Kong e Sydney, La coppia è insieme dal 2005, ma la Saponaro e Crosetto si sono sposati solamente nel 2015. Nel corso della loro vita insieme hanno dovuto affrontare molteplici difficoltà, come il contagio del Covid, che ha peggiorato la salute del ministro nel 2021. “Ho fatto due dosi Pfizer. Seconda l’11 aprile. Dopo mesi, con anticorpi, ho preso la variante Delta. Sono stato malissimo. Poiché diabetico e cardiopatico, mi hanno fatto monoclonali. Sono guarito”, aveva scritto all’epoca su Twitter. Ricoverato per sospetta pericardite nella notte del 13 febbraio 2024, la notizia è stata condivisa mediante una nota ripresa dalla stampa: “È stato immediatamente monitorato e poi sottoposto ad una coronarografia. Non ci sono notizie sulle cause ma fonti ospedaliere dicono potrebbe trattarsi di una pericardite”.